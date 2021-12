Eerste reacties overlijden Christian Gyan (43): 'Niemand had een hekel aan hem'

Chris Gyan in De Kuip in 2017 | Foto: Orange Pictures

Pierre van Hooijdonk schrikt als hij het nieuws hoort. "Hij was letterlijk en figuurlijk een waardevolle, stille kracht. Hij was voor mij onlosmakelijk verbonden aan het geloof. In alles wat hij deed, in de interviews die hij gaf, hij had het er altijd over. Ik weet nog dat hij na de UEFA Cup-zege in 2002 een ondershirt aan had met de tekst 'The Lord is good all the time'. Dat was Chris ten voeten uit", zegt de voormalige spits van Feyenoord.

Ook doelman Edwin Zoetebier bewaart positieve herinneringen aan de Ghanese verdediger. "Niemand had een hekel aan hem. Dat kon ook bijna niet. Hij was een vriendelijke jongen, een helpende hand. En een super-voetballer. Als rechtsback kwam hij mee op via de zijlijn en wist hij precies wanneer hij naar binnen moest duiken." Lief en zacht buiten het veld, niet daarbinnen. "Chris was echt een bikkelharde verdediger."

Ferry de Haan, oud-ploeggenoot van Gyan bij Feyenoord en Excelsior, zegt geschrokken te zijn. "Ik wist wel dat hij ziek was, maar zo'n bericht komt dan toch onverwacht. Ik herinner me hem als een lieve, fantastische gozer. Hij had altijd een glimlach op zijn gezicht".

In 2019 werd er voorafgaand aan een wedstrijd van Feyenoord nog een bijeenkomst georganiseerd door de club. Een aantal spelers uit het elftal van 2002 was daarbij aanwezig. "Toen was hij al erg ziek", herinnert Van Hooijdonk zich, "maar hij zei toen dat het allemaal wel goed kwam. Daar geloofde hij echt in". Het was wel emotioneel, zegt Zoetebier: "Hij trad niet zo vaak op de voorgrond, maar het raakte hem wel, toen we daar allemaal waren". Ook begin deze maand vertrouwde Gyan er nog op dat hij zou herstellen. Op social media zei hij: "Ik ben niet stervende! Ik ben heel erg ziek, maar het gaat okay met me. En ik ga niet dood."

De 43-jarige Gyan stond tussen 1997 en 2007 onder contract bij Feyenoord. Supporters roemden Gyan om zijn onverzettelijkheid en bikkelharde strijd op het veld en zijn betoverende lach daarbuiten. De Ghanees speelde 121 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers.