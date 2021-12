Barendrechtse makelaardij gaat het Meiland-chateau verkopen: 'Het is echt uniek!'

Het Chateau Marillaux is voorzien van achttien slaapkamers, een zwembad, een kapschuur en een perceel ter grootte van 950 vierkante meter. Het ligt haast idyllisch, vlakbij Limoges in de regio Nouvelle-Aquitaine, vrij centraal in Frankrijk. Hoeveel moet het kosten? 795 duizend euro.

"Het is echt uniek", jubelt Rene van Nierop, eigenaar van At Home Makelaardij te Barendrecht, tegenover Radio Rijnmond. Niet alleen het pand en het verhaal erachter, ook het aanbod. "Je krijgt de complete boekingssite van de familie Meiland, het meubilair, alles wat er is aan servies, meubels, noem maar op, erbij."

Eén van de kamers in het chateau. | Foto: At Home Makelaardij/Funda

Toch staat het chateau al geruime tijd te koop. In juni 2020 konden kopers het kasteel voor ongeveer 1,2 miljoen euro op de kop tikken, maar die prijs zakte een jaar later naar een kleine miljoen euro. Volgens Van Nierop was er destijds voldoende aandacht en exposure, maar zagen geïnteresseerden toch van de aankoop af. "Dan blijft zo'n chateau staan en loopt het van je weg."

Water bij de wijn

"We zagen dat de verkoop van het chateau niet liep. Het was een pittige prijs en op een gegeven moment hebben we gewoon een mail naar de familie Meiland gestuurd", vertelt hij. Daar kwam een positief antwoord op, van het één kwam het ander, met als resultaat dat Van Nierop en zijn team het kasteel nu aan de man gaan brengen.

Daar heeft Van Nierop vertrouwen in. In de Nederlandse "complete huizengekte" weet de Barendrechtse makelaardij namelijk uitstekend zijn boontjes te doppen. Via Van Nierops verkoopstrategie, die onder andere uit promotie op sociale media bestaat, zijn huizen na enkele dagen verkocht "met soms een hele flinke overbieding".

Maar: een chateau dat ruim 800 kilometer buiten Nederland ligt verkopen is andere koek. "Op een gegeven moment doe je, zoals de familie Meiland nu, water bij de wijn", zegt Van Nierop, doelende op de 795 duizend euro waar de Meilandjes nu nog op hopen. At Home Makelaardij heeft het chateau inmiddels veelvuldig op sociale media gedeeld, onder meer als illustratie en als video. Daarnaast staat het paleisje nu ook op huizensite Funda.

Opknappen

En het loopt storm, vertelt Van Nierop, die de statistieken grondig bijhoudt: op Funda is het chateau al duizenden keren bekeken, op sociale media tienduizenden keren. "Gisteravond dacht ik: ik kan de reacties wel in mijn uppie aan. Inmiddels heb ik het hele team gevraagd om mee te helpen met antwoorden. Want er komen zó veel vragen binnen, dat is niet te geloven."

Een close-up van het chateau. | Foto: At Home Makelaardij/Funda

Van Nierop geeft wel toe dat er nog best wat aan het chateau moet gebeuren. Zo zitten er maar liefst vijftien open haarden in het kasteel, waarvan een deel niet werkt. "Dat is ook in de televisieserie te zien", lacht hij. Ook stipt hij het dak aan dat deels gerenoveerd moet worden, en "een heleboel kamers zijn klaar, maar er zijn ook een heleboel kamers die nog aangepakt moeten worden."

Toch denkt hij dat een béétje commerciële ziel wel heil in het project moet zien. "Want je kan gewoon doorbouwen op het succes van de familie Meiland!"