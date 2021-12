De Jonge: 'Een vierde prik, daar bereiden we ons zeker op voor'

Hugo de Jonge in gesprek met Reint Jan Potze en Feyza Albayrak in Rijnmond Nu

Of een vierde coronavaccinatie nodig is, is nog onduidelijk. De Jonge sprak met Rijnmond toen hij zelf in Ahoy was voor een boosterprik. Na zijn inenting sprak hij vanuit de wachtkamer van de vaccinatie-locatie onder meer over het verloop van de huidige boostercampagne. Die loopt volgens De Jonge zo snel als hij kan gaan.

Rotterdam doet het erg goed, zegt de minister: "Onze stad is geloof ik nog nét niet prikstad nummer 1, maar wel nummer 2. In Breda worden de meeste prikken gezet." Er wordt in de regio Rotterdam op 7 locaties geprikt. Deze week verwacht de GGD zo'n 1,5 miljoen prikken te zetten.

Boostervaccinaties

Heeft die boostervaccinatie wel zin? De meeste mensen zijn al twee keer ingeënt. Voor De Jonge is dat geen vraag: "Je komt wel eens iemand tegen die zegt: zo'n derde prik, waar leidt dat dan allemaal toe? Ik zou denken: als die vierde prik nodig is, dan zet ik die ook! Het zou best heel goed kunnen dat die prik nodig is, en daarom bereiden we ons voor."

Volgens de minister van Volksgezondheid is duidelijk geworden dat de originele vaccinatie goed beschermde tegen de vorige varianten, maar niet zo goed tegen de omikron-variant.

2G voor horeca en evenementen

De Jonge houdt daarnaast ook vast aan een 2G-beleid voor horeca en evenementen om sneller uit de lockdown te komen. Gisteren bleek dat De Jonge een negatief advies daarover van de Raad voor de Rechtspraak pas kort voor kerst naar de Tweede Kamer had gestuurd. De oppositie beschuldigt de minister ervan dat hij expres vijf weken heeft gewacht om het rapport aan de Kamer te geven in de hoop dat niemand het meer zou lezen. Een misverstand, vindt De Jonge.

"In het wetsvoorstel dat we aan de Kamer hebben voorgelegd, hebben we een aantal punten van kritiek verwerkt, en anderen weerlegd, zoals we dat altijd doen met adviezen bij wetsvoorstellen". Als het aan het kabinet ligt, gaat de 2G-regel dus gewoon door: "Het is dus echt een beetje de keuze: wil je langer door met lockdown-achtige maatregelen, of ga je toch maatregelen nemen die ervoor zorgen dat we zo open mogelijk het tweede gedeelte van de winter in kunnen. Daarbij is 2G van belang", aldus de minister.

Immobiele thuiswonende ouderen

De vaccinatie-campagne is dus op stoom, maar er is een groep die achterloopt: de mensen die thuis wonen, maar niet zelf naar de GGD kunnen gaan. Minister de Jonge erkent dat daar een uitdaging ligt: "Er is een deel van de ouderen dat niet zo mobiel is. Zij moeten dan thuis worden geprikt, door de GGD of door de huisarts. Ook daar zien we nu een versnelling, zodat ook de thuiswonende, niet-mobiele ouderen voor half januari geprikt zijn. Er wordt volop aandacht aan besteed."