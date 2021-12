XL-Watertaxi vervangt Waterbus: langzamer, geen fietsen aan boord, maar wel energiezuiniger

De 50-persoons watertaxi’s lijken qua grootte en kleurstelling op de kleine, snelle watertaxi’s, maar zijn toch anders. De elektrische vaartuigen zijn bijna drie meter langer en bevatten twee elektromotoren met schroeven. Ze worden ‘s nachts opgeladen en kunnen tussendoor ook aan de laadpalen bij de pontons energie ‘tanken’.

Aan boord kunnen geen fietsen mee. Dat kan wel bij twee kleinere veerdiensten: een fietsveer naar het Charloisse Hoofd en het Katendrechtse Hoofd, en tussen de Piekstraat in Feijenoord en de Plantagelaan in Kralingen. Ook op deze reeds bestaande routes gaan vanaf 1 januari elektrische schepen varen die geschikt zijn voor twaalf personen met fiets.

De vijf schepen stoten nul CO2 uit. Daarmee voldoen ze nu al aan de wens van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de aanbesteding stelden ze dat het vervoer vanaf 2030 emissieloos moet varen.

Minder hard

De elektrische schepen varen lang niet zo snel als de kleinere taxi’s die we tot nu toe altijd over de Nieuwe Maas zien scheuren. “De techniek van nu is nog niet zo ver om langere stukken te varen op hoge snelheid,” aldus Daan van der Have, directeur van Watertaxi Rotterdam. Dat is ook de reden om niet meer vanaf de St. Jobshaven naar Heijplaat te varen, zoals de Waterbus wel altijd deed. “Dat is een stuk van vier kilometer en vanaf de Marconistraat is het minder dan twee kilometer. Dat past nog wel in het budget van de aanbesteding.”

Daan van der Have, directeur Watertaxi Rotterdam | Foto: Rijnmond

De drie elektrische vaartuigen vervangen lijn 18 van de Waterbus, die tot en met vrijdag vanaf de St. Jobshaven naar Heijplaat vaart en ook nog een lus maakt langs Katendrecht en de Erasmusbrug. Die lus vervalt in het nieuwe jaar, tot grote frustratie van de bewoners op Heijplaat. Zij vinden het een verschraling van het openbaar vervoer van en naar hun dorp.

Niet alleen doet de nieuwe verbinding minder haltes aan, maar de enige halte aan de noordoever ligt ook nog eens verder weg van het centrum en de scholen aan beide kanten van het water. Toen ook nog eens bleek dat de watertaxi in een voetveer verandert, waardoor de fiets niet langer mee kan op de overtocht, zijn de studenten en bewoners een petitie gestart.

En die bleek succesvol, want wethouder Bokhove heeft vorige week besloten om in de spits tóch een extra fietspont te laten varen van de Marconistraat naar Heijplaat.

Problemen in de spits

Directeur Daan van der Have snapt de frustratie van de bewoners, omdat ze overvallen zijn door het besluit van de gemeente. Hij benadrukt dat hij verder geen rol heeft in het conflict en dat het overleg met de Hogescholen wel al twee jaar lang heel voorspoedig verloopt. “Een groot probleem bij de Waterbus was dat er in de spits teveel mensen tegelijk naar de overkant wilden. Daardoor konden ze soms niet iedereen meenemen. Ze moesten dus een grote veerdienst laten varen om voor dat ene uur die grotere capaciteit aan te kunnen. Dat is onbetaalbaar.”

Einde vaart Waterbus | Foto: Rijnmond

Waar de Waterbus één keer in het half uur vaart, gaat de XL-watertaxi met drie schepen elk kwartier varen. “Daardoor kunnen we in de spits veel meer mensen overzetten. En als het wat rustiger wordt, zetten we de XL-taxi’s in het centrum in. Dat betekent dat we daar dan ook al voor een deel emissieloos gaan varen.”

Hij wil de komende jaren uiteindelijk al zijn schepen energiezuinig laten varen. Zo start in het voorjaar een proef met een groene waterstoftaxi, die sneller kan varen dan de elektrische varianten. Voor de kleinere afroepbare taxi’s wordt ook gezocht naar CO2-neutrale aandrijvingen. “De ontwikkelingen gaan snel, we weten nog niet wat het beste is. Maar met de nieuwe maatregelen reduceren we nu al zo'n één kiloton CO2, wat net zoveel is als de gemiddelde uitstoot van bijna 500 personenauto's.”

Nieuw ponton Marconistraat | Foto: Rijnmond

Inzetten op efficiëntie

Voorlopig is nu de eerste stap de ingebruikname van veerdienst met de XL-watertaxi's. De eerste afvaart is aanstaande zaterdag om tien uur in de ochtend vanaf de Marconistraat naar halte 92 op Heijplaat. Nieuwe borden geven de routes al aan. Ook komen er bij beide haltes deelfietsen voor passagiers te staan. Voor particulieren komen er eveneens fietsstallingen.

Vanaf maandag vaart de dienst vanaf 6.50 tot 21.15 uur en in het weekeinde van 10 tot 18.00 uur . Van der Have rekent erop dat er wekelijks 4 á 5.000 reizigers gebruik van de veerdienst gaan maken. "We komen dan met alle watertaxi's in totaal uit op bijna 800.000 reizigers per jaar over heel Rotterdam."

En het einde van de groei is nog niet in het zicht, aldus de directeur. “We gaan alles nog efficiënter regelen. Frequente reizigers krijgen speciale tarieven en we lanceren binnenkort een app waarmee je heel eenvoudig een kleine watertaxi kan oproepen. Allemaal vanuit de gedachte dat de watertaxi en de veerdiensten straks onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het openbaar vervoer-net. Rotterdam krijgt echt een volwaardig betaalbaar vervoerssysteem over water en daarmee zijn we de enige stad in heel Europa.”