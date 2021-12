Forum voor Democratie doet gooi naar raadszetels in Rotterdam en Dordrecht

Forum voor Democratie doet in onze regio volgend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam en Dordrecht. In totaal staat Forum in 50 gemeenten op de kieslijst. De partij van Thierry Baudet wil in alle 50 gemeenten de coronamaatregelen afschaffen en de komst van asielzoekerscentra tegenhouden. Forum voor Democratie kondigde in november al aan dat ze zocht naar Rotterdamse kandidaten.