Het weer van vandaag: recordzacht met 12-14 graden

Vandaag is het bewolkt en lokaal zou er wat motregen kunnen vallen. Met een middagtemperatuur van 12 graden aan zee tot 14 graden in het oosten van de regio wordt het recordzacht. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig en mogelijk eerst hard, kracht 5 tot 7.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking met later ook een enkele opklaring en blijft het droog. De zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig, kracht 4 tot 6. Met een minimumtemperatuur van 11 graden blijft het recordzacht.

Ook op oudejaarsdag is het zeer zacht met veel bewolking en soms een streepje zon. Het blijft in onze regio droog en het wordt 13 graden. Er staat een matige en aan zee krachtige zuidwestenwind. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog en is het met 10 tot 12 graden extreem zacht. De zuidwestenwind waait rond middernacht matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vooruitzichten

Op nieuwjaarsdag is het droog met af en toe zon. In de middag wordt het 13 graden. Vanaf zondag is het wisselvallig met af en toe regen of buien. Op dinsdag bestaat er ook kans op een hagelbui. De middagtemperatuur daalt naar 8 graden op dinsdag.

Gemiddelde Rotterdam Airport

Tussen 1-10 januari: maximum 6,5 graden, minimum 1,6 graden. Neerslag 23,8 mm.

Tussen 11-20 januari: maximum 6,8 graden, minimum 1,7 graden. Neerslag 25,1 mm.