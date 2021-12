Minder druk op de weg in 2021, Rotterdam 3 keer in file top 10

De zogenaamde filezwaarte op de Nederlandse wegen was het afgelopen jaar 57 procent minder dan in 2019, het jaar waarin er nog geen coronamaatregelen waren. Dat blijkt uit cijfers van de ANWB. Van de files die er wel stonden, waren de meeste in de regio Rotterdam en in Noord-Brabant.

Drie snelwegen in de regio haalden de ANWB file top tien 2021:

3. A4 Den Haag -> Rotterdam (tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Kethelplein)

5. A15 Rotterdam <-> Gorinchem (tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht)

6. A20 Gouda <-> Hoek van Holland (tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Schiedam)

Vooral de ochtendspits was door het thuiswerken erg laag, maar overdag was er maar een kleine daling van het aantal files. In de zomer en de herfst was het volgens de ANWB zelfs opvallend druk, vooral op vrijdag. Dan gingen veel Nederlanders er een weekendje op uit.

Eind september zorgde groot onderhoud op de A12 tussen Utrecht en Den Haag voor extra files op de omleidingsroute via Gorinchem (A27) en Rotterdam(A15).

Oktober was dit jaar de drukste maand op de weg, mede door het vervallen van het thuiswerkadvies. De meeste files stonden dit jaar in Zuid-Holland (vooral in de regio Rotterdam) en in Noord-Brabant.