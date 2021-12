Politie hoopt met stripverhaal verkrachter op te sporen

Drie meisjes van 13, 15 en bijna 16 jaar werden in 2010 in Vlaardingen en Schiedam door een man gevraagd om een fietspomp toen ze hun fiets uit school thuis in de kelderbox wilden zetten. Hij misbruikte twee van de meisjes terwijl hij met een mes dreigde. Van die zaak is een stripverhaal gemaakt.