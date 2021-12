Kan Rotterdam een nacht zó donker maken dat je de sterren weer ziet?

In Franeker lukte het al, Venetië, Stockholm, Reykjavik en Leiden zijn geïnteresseerd. Een hele stad voor een paar avonduren zó donker maken dat je vanuit de straat de sterren weer kunt zien. Het idee is van Daan Roosegaarde en heet Seeing Stars. "We hebben zo'n enorm lichtspektakel in de lucht, namelijk de sterren, maar die zien we niet, vanwege lichtvervuiling." Kan dat ook in Rotterdam?

"We leven al twee jaar in een wereld die steeds kleiner en geïsoleerder voelt", ziet de Rotterdamse kunstenaar, die het als zijn taak ziet na te denken over de rol die hij kan spelen. "Ik denk dat het heel goed is om omhoog te kijken. Unesco (een partner van zijn kunstproject) zegt dat kijken naar de sterren universeel erfgoed zou moeten zijn. Je voelt je weer verbonden met jezelf, met de stad, met elkaar. Het klinkt misschien als een radicaal idee", lacht Roosegaarde. "Het gaat er bovenal om de verwondering terug te brengen."

In Franeker is het dus gelukt. Met medewerking van een enthousiaste burgemeester, briefjes door de bus met het verzoek de gordijnen dicht te doen en door winkeliers te benaderen. Nu is Rotterdam een paar slagen groter dan Franeker. Is dit wel mogelijk in Rotterdam?

"In Nederland is het altijd: kan dit wel? Mag dit wel? Maar als het dan gebeurt, wil iedereen het. Het is niet makkelijk. Het kán wel, het is een kwestie van willen", zegt de kunstenaar. "We hebben het recht de sterren te zien."

Onveilig is het volgens Roosegaarde niet. "Mensen blijven in principe thuis. Sterker: het is nooit bewezen dat meer donker onveiliger is. Je oog ziet meer als het went aan het donker. Het is een gevoel wat mensen soms hebben, wat nooit echt bewezen is."

Wat wel zeker is, is dat het altijd moet met hulp van de (lokale) overheid en instellingen, vertelt Roosegaarde. En dan? "Goed informeren en het droombeeld visualiseren. Het is gemeenschapskunst."