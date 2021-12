Jongeren gamen in Ahoy met hun helden: 'In plaats van thuis op de bank tegen je vrienden, speel je real-life met een BN'er'

Voor veel van de jongeren is het een welkome afwisseling: niet thuis achter de computer, maar in real-life gamen met je grootste held. Om mee te doen aan het toernooi in Ahoy moesten de deelnemers wel de voorrondes overleven. Dat lukte 32 jongeren: zij werden gekoppeld aan bekendheden als Eljero Elia, Rico Verhoeven en Mart Hoogkamer om een bloedstollende finaledag te spelen. De winnaar ging naar huis met de titel 'Gaming King of Rotterdam' én met een nieuwe spelcomputer.

Het toernooi is een idee van de gemeente Rotterdam en eventbureau Huis van Asporaat, van Jandino en Kenneth Asporaat. Tijdens de lockdowns is er voor jongeren namelijk niet zoveel te doen, behalve gamen. Op deze manier krijgen ze de kans om gezien te worden en samen te spelen met hun 'helden', is het idee.

Voor veel jongeren is het mogen meedoen op zo'n groot toernooi al een echte belevenis, zegt Kenneth Asporaat. "Normaal gesproken spelen ze online tegen hun vriendjes, nu kunnen ze tegen BN'ers spelen. Je merkt het ook: ze worden losser, en krijgen praatjes." Volgens Jandino zijn de jongeren eigenlijk al winnaars. "Je ziet ze glimlachen, ze willen graag winnen, maar ze gunnen het elkaar ook".

Het hele toernooi was te zien via een livestream, die door duizenden jongeren bekeken werd.