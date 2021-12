Zeven regionale ministers in kabinet Rutte IV

Het duurt nog bijna twee weken voordat de bordesscène van het nieuwe kabinet Rutte IV zal plaatsvinden, maar het grote spel rondom het verdelen van de ministersposten is al in volle gang. Een van de hoofdrolspelers uit de coronacrisis keert terug, Hugo de Jonge, maar niet meer op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Volgens Haagse bronnen van RTL Nieuws wordt Hugo de Jonge (CDA) de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij mag ervoor zorgen om de woningmarkt weer op gang te brengen.

Wie De Jonge bij VWS gaat opvolgen is nog niet helemaal zeker. "Maar de naam van Ernst Kuipers gaat nadrukkelijk rond", zegt NOS-redacteur Lars Geerts. "We kennen hem als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam en misschien nog wel meer als de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, de beddenbaas."

Een opvallende nieuwe naam in het kabinet is Robbert Dijkgraaf, geboren in Ridderkerk. Hij wordt namens D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dijkgraaf heeft theoretische natuurkunde gestudeerd, is president van de KNAW geweest en werkt nu bij de Amerikaanse universiteit Princeton. Bij het grote publiek werd Dijkgraaf vooral bekend bij het grote publiek door zijn optreden in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

Verder zijn alle VVD-namen van ministers bekend, meldt de NOS. Oud-wethouder in Rotterdam Mark Harbers wordt minister van Infrastructuur en Waterstaat. De Schiedamse senator Micky Adriaansens wordt minister van Economische Zaken en klimaat. De Rotterdamse Liesje Schreinemacher wordt minister van Buitenlandse handel.

Ook Carola Schouten (Christenunie) wordt opnieuw minister. Ze was de afgelopen jaren minister van van Landbouw, maar ze gaat naar het departement van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Een aantal regionale politici hadden al laten weten dat ze niet door zouden gaan. Zo heeft de Rotterdamse Cora van Nieuwenhuizen al enige tijd een andere baan.