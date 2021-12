Dordtenaar (18) die steen naar politiebusje zou hebben gegooid bij Klassieker is geen verdachte meer

De Dordtenaar die eerder deze week werd opgepakt omdat hij een steen door de ruit van een politiebus zou hebben gegooid bij Feyenoord - Ajax heeft niets met de zaak te maken. Hij is weer vrij en is ook geen verdachte meer. De politie zoekt nog uit wie de steen dan wél door de ruit gooide.

De steen die door de autoruit van het politiebusje ging raakte volgens de politie de agent die achter het stuur zat. De agent raakte de macht over het stuur kwijt, maar de agent op de bijrijdersstoel kon een ongeluk voorkomen door snel in te grijpen. De bestuurder moest behandeld worden door de ambulance.

De man uit Dordrecht werd maandag aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, maar de politie meldt nu dat de man niet degene is die te zien is op de camerabeelden. Omdat de politie nu geen andere verdachten in het vizier heeft, wordt overwogen om de beelden van het incident openbaar te maken. "Publicatie van deze beelden kan worden voorkomen als de verdachte zichzelf meldt", zegt de politie.

Meer aanhoudingen na de Klassieker

De aanhouding afgelopen maandag was niet de enige na de Klassieker. De politie heeft in totaal meer dan 60 relschoppers aangehouden rond de Kuip. Ook was een waterkanon nodig om de rust te herstellen op het plein voor het stadion. Een groep supporters bleef hangen en de politie wilde ze daar weg hebben. Rond de duizend aanhangers van Feyenoord waren die avond bij het stadion aanwezig in verband met de Klassieker. "Eén van de aanwezigen gooide een steen naar een politiebus die toevallig voorbij reed op weg naar een spoedmelding", aldus de politie.