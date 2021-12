Socialisten 010 begint als nieuwe partij op links: 'Er zit een heleboel nieuwe energie in de partij'

Terwijl zijn nieuwe partij Socialisten 010 steeds meer gestalte begint te krijgen, zit Aart van Zevenbergen met een dubbel gevoel. De fractievoorzitter van de Rotterdamse Socialistische Partij (SP) stapt samen met zijn partijgenoot over naar een nieuwbakken politieke beweging. "Het voelt als een echtscheiding", vertelt hij op Radio Rijnmond. "Maar het is wel beter voor de kinderen dat we uit elkaar gaan."

De Rotterdamse SP-tak waar Van Zevenbergen lid van is lag al langer overhoop met het landelijke bestuur. Dit alles vanwege de royementen van ROOD-leden door het landelijke bestuur van de SP. "Wij werden als 010 SP-bestuur gesommeerd om geroyeerde leden van de kieslijst af te halen. Toen hebben we als bestuur gezegd: dat doen we niet."

Het interne gesteggel baarde Van Zevenbergen al langere tijd zorgen. "De ledenvergadering heeft toegestaan dat we konden onderzoeken of er een alternatief mogelijk is", vertelt hij, doelend op de zoektocht naar een nieuw politiek thuis. "We wilden 'een' linkse partij in de Rotterdamse raad hebben. Want als het zo doorging zag het ernaar uit dat er geen linkse partij meer zou zijn."

Die linkse partij is dus Socialisten 010 geworden. Formeel zijn Van Zevenbergen en Cicek nog lid van de SP, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat alle administratieve details rond zijn. De frisse start van beiden ex-SP'ers kan dus bijna beginnen, al voelt Van Zevenbergen ook een vorm van rouw. "Maar we gaan nu vol goede moed verder. Er zit een heleboel nieuwe energie in de partij, daar krijg je ook echt energie van."

Toch betekenen de volgende gemeenteraadsverkiezingen ook het einde voor het fractievoorzitterschap van Van Zevenbergen. "Ook als ik bij de SP was gebleven was ik geen lijsttrekker geworden. Ik ben op leeftijd, de oudste van de raad. Soms moet je stoppen, zoals dat heet." Wel blijft hij verkiesbaar op de Socialisten 010-lijst. "Ik denk wel dat er een hele goede kandidaat-lijsttrekker klaarstaat."