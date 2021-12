Het weer van vandaag: opnieuw recordzacht, bewolkt en mogelijk een buitje

Vandaag heeft de bewolking de overhand. In de loop van de dag is een lichte bui in het noorden van de regio niet uitgesloten. Het is recordzacht met een temperatuur van 14 graden. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en langs de kust vrij krachtig.

Tijdens de jaarwisseling is het bewolkt en droog. De temperatuur bedraagt om middernacht 10 of 11 graden. Er waait een matige zuidwestenwind, windkracht 3 of 4.

Op Nieuwjaarsdag zien we naast wolkenvelden af en toe zon en blijft het droog. Ook 2022 begint recordzacht met een middagtemperatuur van 14 graden. De wind waait matig tot aan zee vrij krachtig en komt uit het zuiden.

Eerste dagen nog erg zacht

Vanaf zondag is het wisselvallig in het Rijnmondgebied met geregeld regen of enkele buien. Op woensdag blijft het vrijwel droog en komt de zon er ook vaker bij. Het is de eerste dagen nog erg zacht, op woensdag zien we dan eindelijk een normale middagtemperatuur voor begin januari. Tussen 1-10 januari: maximum 6,5 graden, minimum 1,6 graden. Neerslag 23,8 mm.