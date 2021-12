Tegen middernacht stak een onbekende man in op een jongen in Rotterdam-Beverwaard. | Foto: MediaTV

Tegen middernacht stak een man een jongen neer die in een woonwijk in Rotterdam-Beverwaard liep.

Het slachtoffer zou bij een voetbalveldje in de buurt van het Rijckholterf zijn neergestoken door een onbekende man die plotseling opdook. De jongen, die volgens de politie 20 jaar is, liep steekwonden op in zijn arm die gehecht moeten worden. De politie zoekt in de omgeving naar de verdachte.