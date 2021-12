Heel erg vroeg op voor een zak oliebollen? In Schiedam doen ze het. Al om 4:45 stond er een rij smulpapen voor de oliebollenkraam van Nico Sterrenberg in Schiedam.

De oliebollenkraam van Sterrenberg aan de Koemarkt in Schiedam is volgens oliebollentestonline.nl de beste van Nederland. Het is er dus al vroeg druk. Om 5:00 ging hij open.

Om de wachtende lekkerbekken te entertainen is er een artiest van Circus Renz en een draaiorgel. Ook staan er mobiele toiletten voor klanten met hoge nood. Ondertussen krijgen de klanten te horen dat ze echt wel anderhalve meter afstand moeten houden. Verslaggever Ronald van Oudheusden van Rijnmond ziet hoe een vrouw die in de rij stond onderuit gaat. Ze was gestruikeld over een pootje van een dranghek en krijgt hulp.

Wat is het geheim van de superbollen van Sterrenberg waar rond 7:00 al een stuk of driehonderd mensen op af gekomen zijn? "Niet te krenterig zijn, ha ha", zegt Sterrenberg.

Verkeersleiders ingezet voor drukte door oliebollen-drive through

Bakkerij Holtkamp heeft al negen jaar op oudejaarsdag een drive through filiaal bij haar hoofdbakkerij op een industrieterrein in Den Hoorn, bij Delft. Het is er zo druk dat er files ontstaan, vertelt medewerker Brenda Holtkamp. De bakkerij heeft verkeersregelaars ingezet om alle auto's zo snel mogelijk door te laten rijden. Koeriers brengen de bestelde zakken oliebollen en appelflappen zo snel mogelijk naar de automobilisten. Op zo'n dag gaan er duizenden oliebollen en flappen doorheen. "De aanvoer is continu vers omdat we hier bij de hoofdbakkerij zitten", aldus Holtkamp.

Klanten komen zonder online bestelling vooraf. De drive through was open vanaf 8:00 en sluit om 16:00. De meeste vieren oud en nieuw thuis met familie en vrienden, in besloten kring.

Voor dag en dauw al rijen met honderden mensen bij oliebollenkramen