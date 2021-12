Oven oliebollenkraam Hellevoetsluis vliegt 's nachts in de fik, zelfde ochtend nog open

De brandweer rukte in alle vroegte uit om een oven in oliebollenkraam 't Krulletje te blussen. | Foto: FlashphotoNL

De oven van oliebollenkraam 't Krulletje is vannacht in de brand gevlogen. De bakkers hebben nu nieuwe ovens aan laten rukken en beginnen vanochtend zo snel mogelijk weer te bakken.

Oudejaarsdag is de belangrijkste dag voor oliebollenbakkers. Dan koopt iedereen oliebollen en maakt een kraam het meeste omzet. De mensen komen al 's ochtends vroeg om ze in te slaan en zeker te zijn van een lekker bolletje tijdens oud en nieuw. Dat de oven voor de drie bakpannen in de brand vloog vannacht is dus een strop voor 't Krulletje bij winkelcentrum Struytse Hoeck in Hellevoetsluis.

Eigenaresse Andrea Krul stond al om 4:00 vannacht te bakken. Maar blijkbaar ging er iets mis met de isolatie van een van de ovens. Die vatte vlam waardoor de pan die ernaast stond ook begon te smeulen, vertelt ze. Nu is ze haar kraam als een haas op orde aan het brengen zodat ze weer kan gaan bakken.

De brand was snel geblust, volgens een woordvoerder van de brandweer die rond 4:30 uitrukte. Krul is meteen nieuwe pannen en ovens gaan regelen. "Ik hoop dat we tussen 8:30 en 9:00 weer open kunnen. "