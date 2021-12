Rotterdamse Luxaflex-maker met grond naast Feyenoord City in buitenlandse handen

De vier-na-rijkste Nederlander Ralph Sonnenberg verkoopt zijn belang in het Nederlandse bedrijf dat bekend is van Luxaflex, Hunter Douglas. Daardoor komt het bedrijf voor het grootste deel in handen van de Braziliaans-Amerikaanse investeerder 3G Capital. Het hoofdkantoor staat sinds 1971 in Rotterdam aan de Piekstraat, pal naast de buurt waar stadionwijk Feyenoord City gepland is.

Het bedrijf stapte eerder naar de raad van state om te protesteren tegen de plannen voor woningbouw rondom het door de gemeente felbegeerde nieuwe stadion Feyenoord City, dat vlakbij de Piekstraat komt. Hunter Douglas vreesde dat de bouw van zo'n 800 woningen de bedrijfsvoering zou kunnen schaden omdat de toekomstige bewoners bezwaar zouden kunnen maken tegen de productie van raambekleding vanwege geluids- en stankoverlast.

De vader van Sonnenberg, Henry Sonnenberg, startte het concern meer dan honderd jaar geleden. In 1951 werd de Luxaflex op de Europese markt gebracht, een nieuw soort horizontale jaloezieën van aluminium. Inmiddels is de merknaam synoniem geworden voor jaloezieën en is Hunter Douglas de grootste raamdecoratieproducent ter wereld. Het hoofdkantoor staat sinds 1971 aan de Piekstraat in Rotterdam. Het bedrijf krijgt door de deal een waarde van meer dan 6 miljard euro.

De familie Sonnenberg heeft de publiciteit veelal geschuwd. In het persbericht over de verkoop geeft Ralph Sonnenberg geen verklaring voor de verkoop. Hij noemt 3G Capital een investeerder met een goede naam en een sterke partner voor de onderneming. De familie houdt 25 procent van de aandelen in bezit. Achter 3G Capital zitten een aantal rijke families. Onder meer het geld van tennisser Roger Federer wordt ermee geïnvesteerd. 3G Capital maakte eerder één bedrijf van Kraft en Heinz. In 2017 deed het fonds een mislukte poging om Unilever over te nemen.

Recordjaar

De deal staat symbool voor het ongekende drukke jaar waarin er vele overnames zijn geweest. De Britse zakenkrant Financial Times berekende dat er in 2021 voor meer dan 5000 miljard euro aan overnames en fusies zijn geweest. Dat is een stijging van 64 procent ten opzichte van een jaar eerder en de sterkste groei sinds de jaren 90. Verreweg de grootste deal was die tussen de Amerikaanse mediabedrijven WarnerMedia en Discovery waarmee 116 miljard was gemoeid.