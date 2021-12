Nieuwerkerkse Davina Michelle meest gedraaide Nederlandse radioartiest van 2021

Davina Michelle is de meest gedraaide Nederlandse artiest op de radio. | Foto: Rijnmond

Zangeres Davina Michelle uit Nieuwerkerk aan den IJssel is de meest gedraaide Nederlandse artiest op de Nederlandse radio van 2021.

Ze kwam op de Nederlandse radio 10.200 keer voorbij, met onder andere de hit Nobody Is Perfect. Dat blijkt uit onderzoek van SoundAware, een media- en technologiebedrijf dat radio-uitzendingen geautomatiseerd monitort. Davina Michelle is de enige Nederlandse artiest die meer dan 10 duizend keer werd gedraaid, zo bleek.

Nationaal aftelmoment

De Nieuwerkerkse zingt ook tijdens het nationale aftelmoment op oudejaarsavond op televisiezender RTL. De opnames daarvoor in Rotterdam werden al eerder gemaakt. Ook burgemeester Aboutaleb zal dan acte de présence geven.