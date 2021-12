Jongeren bekogelen politieagenten met zwaar vuurwerk in Nieuw-Beijerland

Een groep jongeren heeft donderdagavond in het centrum van Nieuw-Beijerland zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Dat bevestigt de politie.

Rond 20:30 donderdagavond werd de politie gebeld met een klacht over een groep jongeren die in de Kerkstraat in Nieuw-Beijerland vuurwerk aan het afsteken zou zijn voor de supermarkt. Toen de politie aankwam, begon de groep de agenten te bekogelen met zwaar vuurwerk. De agenten zijn daarbij volgens de politie niet gewond geraakt.

Het Team Parate Eenheid van de politie en een politieteam in burgerkleding heeft de groep gecontroleerd en uiteen gedreven. Daarbij is een jongen van 20 jaar uit het naburige Korendijk opgepakt.