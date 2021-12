Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid investeert 100 miljoen in grote SEH, huisartsenpost en innovatie.

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid | Foto: Rick Huijzer

Het Maasstad Ziekenhuis zet een van binnen compleet nieuw gebouw neer voor de acute zorg en de huisartsenpost. Ook investeert de zorginstelling in innovatie en gezinskamers bij de afdelingen Verloskunde en Neonatologie.

Het Maasstad Ziekenhuis investeert tussen 2022 en 2025, 100 miljoen euro in nieuwbouw van het ziekenhuis. De binnenkant van het gebouw waarin de Spoedeisende Hulp (SEH) en de huisartsenpost zitten, gaat plat. Die wordt compleet vernieuwd. In dat gebouw zullen de SEH en de huisartsen meer samenwerken. Het gebouw wordt daar ook op ingericht, aldus een woordvoerder van het Maasstad Ziekenhuis.

Slimme pleisters

De bedoeling is dat het ziekenhuis na de verbouwing veel meer patiënten kan helpen. Dat kan door een snellere behandeling van de patiënten, maar ook doordat het nieuwe gebouw meer ruimte biedt voor patiënten. Of het Maasstad de bezetting kan opschalen, hangt echter af van de arbeidsmarkt, zegt de woordvoerder. Zolang er een tekort is aan verpleegkundigen zal het waarschijnlijk moeilijk zijn de ruimte van het nieuwe gebouw volledig te benutten.

Een deel van de 100 miljoen euro investeert het ziekenhuis in innovatie bij de afdelingen Verloskunde en Neonatologie. Een voorbeeld is monitoring van patiënten op afstand en nieuwe draadloze apparatuur. "Slimme pleisters", bijvoorbeeld", zegt de woordvoerder. Dit zijn stickers met sensoren op het lichaam van een patiënt die bijvoorbeeld de hartslag automatisch doorgeven via een computer. Dit kan ook als de patiënt thuis herstelt.

Gezinsbehandeling

Ander doel van het Maasstad met de investering is de verbetering van gezinsgerichte zorg. Daarbij kunnen zieke ouders en zieke baby's samen verblijven in familiekamers. Als de gezondheid het toelaat, kunnen de gezinsleden door dezelfde verpleegkundige geholpen worden.

Het Waarborgfonds voor de Zorg staat garant voor 60 miljoen euro van de 100 miljoen euro die het Maasstad Ziekenhuis zal lenen.