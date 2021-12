Fotograaf Kees moet noodgedwongen op afstand afscheid nemen van 'zijn' Fast Ferry naar de Maasvlakte

Kees Torn (75) is van beroep automonteur. Hij zat in het plaatwerk, vertelt hij. Maar na zijn pensioen begon hij de Rotterdamse haven te fotograferen. Het liefste vanaf de Fast Ferry, 'De Nieuwe Prins', genaamd. Die vaart sinds 2008 en bracht hem naar plaatsen rondom de Maasvlakte die anders lastig te bereiken zijn.

Beereiland met badderende zeehonden

Op mooie dagen maakte hij tochtjes langs het Beereiland in de Nijlhaven, vertelt hij. "Vlak voor de ingang van Europoort. Daar lagen de dieren soms heerlijk te zonnen." Ook legde hij vast hoe de veerboot hordes dagjesmensen meenam. Er stonden soms zoveel toeristen op de steiger en de loopbrug dat je je afvraagt of ze er wel in konden, zo laat hij op een van de foto's zien die hij Rijnmond stuurde. "De kinderen die je ziet gingen vaak mee om naar de zeehondjes te kijken", zegt Torn. "De mensen met de fietsen, deden een rondje eilanden."

Zeehonden badderen en zonnen bij Europoort. | Foto: Keest Torn

In de zomer was het druk bij de Fast Ferry, maar in de winter niet. "Dan zaten er een man of vijftien op die met de fiets vanuit Hoek van Holland naar Europoort gingen voor hun werk. 's Avonds gingen ze weer terug." De boot heeft een capaciteit voor vervoer van tachtig personen. Dus dan is vijftien passagiers wel mager, beaamt Torn. In die zin kan hij wel begrijpen dat de RET met deze veerdienst stopt.

Op de laatste dag dat de Fast Ferry van de RET naar de Maasvlakte zou uitvaren, ligt deze voor anker. | Foto: Kees Torn

Grootste containerschip ter wereld

Torn keek vaak op de website voor scheepvaartverkeer marinetraffic.com. Zo wist hij vooraf dat hij het grootste containerschip ter wereld er zou kunnen tegenkomen. Toen dat ook gebeurde, legde hij dat moment meteen vast op de gevoelige plaat.

Ook zag hij de laatste vaart van de Rotterdam, een cruiseschip van de Holland Amerikalijn dat verkocht is aan een andere cruiseoperator. "Vanaf de wal." Maar daardoor pikte hij nog net even een plaatje van de voorbij zoevende Fast ferry mee.