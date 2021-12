Van Coolsingelrellen tot doodsteken Rotterdamse Joshua: deze artikelen werden in 2021 het best door jullie gelezen

1. Julia en Jim gingen gevaccineerd en met negatieve test naar Mallorca, maar zitten nu al vijf dagen opgesloten op hun hotelkamer

Allebei (deels) gevaccineerd, een negatieve coronatest op zak en de koffer gepakt. Niets leek de vakantie van Julia (20) en Jim uit Zwijndrecht in de weg te staan. Ze vertrokken in juli naar Mallorca, maar onderweg werd Jim verkouden. Op het Spaanse eiland testte hij met een meegebrachte zelftest positief op het coronavirus. In plaats van relaxen op het strand, zwemmen in het zwembad of lekker uiteten op het eiland, zaten de twee dagenlang opgesloten in hun hotelkamer.

2. Moeder over doodgestoken zoon Joshua (15): 'Ik weet dat hij daar mijn naam heeft geroepen, maar ik was er niet'

"De laatste woorden die hij tegen me zei, waren: 'Mam, ik ga naar buiten, ik kom straks terug'. Maar hij is nooit teruggekomen", vertelde de moeder van de doodgestoken Joshua (15). De middag na het verschrikkelijke incident in de Rotterdamse wijk Beverwaard was het verdriet allesoverheersend. De moeder en broer van de tiener deden, met hun vingers verstrengeld in elkaar, hun verhaal. "Ik heb mijn zoon altijd gezegd dat ik er voor hem zou zijn en voor hem zou vechten. Maar nu juist op het moment dat ik voor hem moest vechten, stond ik er niet. Ik weet zeker dat hij mijn naam heeft geroepen toen hij daar, gewond, lag. Maar ik was er niet. Dat doet me pijn."

De omgekomen Joshua | Foto: Familie Joshua (met toestemming)

3. Rellen op de Coolsingel: burgemeester kondigt noodbevel af, politie schiet gericht op relschoppers

Burgemeester Ahmed Aboutaleb kondigde op 19 november een noodbevel af nadat een demonstratie tegen de coronamaatregelen in het centrum van Rotterdam uit de hand was gelopen. Daarbij werd door de politie gericht geschoten. Bij de rellen vielen in totaal zeven gewonden en werden tientallen arrestaties verricht. Pas na middernacht werd het rustiger rondom de Coolsingel en het Kruisplein.

Van tevoren was op sociale media een protest aangekondigd tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Dat protest liep uit de hand: de relschoppers riepen leuzen als 'vrijheid', staken onder meer zwaar vuurwerk af en gooiden met voorwerpen richting agenten. Ook gingen er politieauto's en deelscooters in vlammen op.

Demonstratie op de Coolsingel | Foto: MediaTV

4. 'De gil van een moeder, van wie haar kind vermoord is': groot verdriet hoorbaar op plek waar 15-jarige jongen werd doodgestoken

Enkele bossen bloemen en wat restanten politielint markeerden de plek waar het op 30 juli helemaal misging in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Een 15-jarige jongen kwam om het leven bij een steekpartij op de Goedenraadweg. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten gevonden in de bosjes. "Zoiets verwacht je niet in de buurt", zei een buurman die zijn hond uitliet.

Nadat de politie tegen middernacht was vertrokken, hoorden meerdere buurtbewoners gegil en gehuil uit het park komen. "Er was een groot verdriet hoorbaar", liet een van hen weten aan verslaggever Suzanne Mulder. Ze was vooral geschrokken van het feit dat er zo'n jong iemand bij betrokken was. "Wat kan er gebeurd zijn?", vroeg ze zich af.

Onderzoek naar de steekpartij in Rotterdam-Beverwaard | Foto: MediaTV

5. VIDEO: Jongeren rellen op Rotterdam-Zuid; waterkanon en traangas ingezet

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid was op 25 januari rond 19:00 uur een groep van zo'n honderd jongeren samengekomen. Ze verzamelden zich daar vanwege de avondklok. De Mobiele Eenheid (ME) was massaal aanwezig, inclusief waterkanon. Ook werd traangas ingezet.

Al snel werden een aantal aanhoudingen verricht en charges uitgevoerd. Ooggetuigen spraken over stenen die uit de straat werden gehaald en richting de politie werden gegooid. Op Twitter verschenen beelden van rookbommen en in de straten waren luide knallen te horen.

6. Internist Erasmus MC: 'Laatste dagen volledig gevaccineerde senioren opgenomen die gezond waren'

Begin november waren volledig gevaccineerde ouderen (van rond de 80 jaar en ouder) opgenomen die eerder gezond waren, zei internist Robin Peeters van het Erasmus MC tegen Rijnmond. In het Erasmus MC was het overgrote deel van de coronapatiënten niet gevaccineerd, vertelde Peeters. Op de verpleegafdeling was 75 tot 80 procent van de patiënten ongevaccineerd, op de intensive care gaat het om 90 procent.

Toch lagen er ook patiënten in het ziekenhuis die wel gevaccineerd waren. "Een deel van de mensen heeft ondanks de vaccinatie onvoldoende weerstand", legde de internist uit. "Dat zijn vaak mensen met een immuunstoornis of mensen die vanwege een eerdere transplantatie medicijnen slikken die het immuunsysteem onderdrukken. Ook voor die mensen moeten we ons aan de maatregelen houden."

7. Veel sneeuw in aantocht: 'Ik denk dat we zondag amper nog de weg op kunnen'

Een dik pak sneeuw, temperaturen onder nul en misschien code oranje. Volgens weerman Ed Aldus stond ons in februari een weekend te wachten met 'een ouderwetse kou-inval die z'n weerga niet kent'.

In de nacht van zaterdag 6 februari op zondag 7 februari ging het volgens de weerman sneeuwen. "In het gekste geval valt er tien tot twintig centimeter. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt, dus er is ook kans op ijzel. Ik denk dat we zondag amper nog de weg op kunnen. Het KNMI denkt al aan code oranje. Dat is natuurlijk niet voor niks, want het wordt echt een gevaarlijke situatie."

8. Jeff (43) stond door corona op het randje van de dood, maar werd gered dankzij experimentele medicijnencocktail

Toen de 43-jarige Jefferson 'Jeff' van der Heijden uit Hellevoetsluis door een coronabesmetting in het ziekenhuis belandde, zag het er slecht voor hem uit. Hij had een dubbele longontsteking en kon niet meer praten. Nog erger: zijn lichaam maakte geen antistoffen aan, en dat is levensbedreigend. Toch wisten dokters het leven van Jeff te redden met een experimentele medicijnencocktail.

| Foto:

9. Oud-Beijerland neemt afscheid van Simone (21) en Martijn (25) die omkwamen bij een auto-ongeluk

Een verliefd stel dat aan het begin van hun leven stond. Martijn Groeneweg was nog maar 25 jaar oud toen hij begin januari samen met zijn 21-jarige vriendin Simone Sleddens met de auto in de sloot terechtkwam. Het nieuws ging als een schok door de gemeenschap. Heel Oud-Beijerland was in rouw.

Dat het koppel geliefd was, werd direct duidelijk. Aan de oproep om de vlag halfstok te hangen werd massaal gehoor gegeven. Langs de gehele route vanuit Oud-Beijerland richting het crematorium in Heinenoord wapperden tientallen vlaggen. Later op de dag werd bij het crematorium afscheid genomen van Simone en Martijn. Een onwerkelijk afscheid, dat veel te vroeg was gekomen.

10. Enorme optocht met paardenkoets en dans bij uitvaart van Rotterdamse influencer Jaysira

De uitvaart van de Rotterdamse Jaysira Ravenberg bracht op 6 maart honderden mensen op de been in Rotterdam-Crooswijk. Ravenberg was een bekende influencer met tienduizenden online volgers en kwam een maand eerder om het leven bij een ongeluk in Ghana.

Haar kist werd in een witte koets met zes witte paarden ervoor van het uitvaartcentrum aan de Boezemsingel in Oud-Crooswijk naar begraafplaats Crooswijk gereden, met een lange stoet erachter. Ook langs de weg stonden veel mensen met zwarte en gouden ballonnen.

Op de begraafplaats werd ze onder meer gedragen door dansende traditionele Surinaamse Wi Kan Doe-dragers.