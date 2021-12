Terugblik Rijnmond 2021: bekijk hier het jaar in één dag

Aflevering 1

De eerste aflevering van het jaaroverzicht gaat voor een groot deel over de drugsproblematiek in de haven van Rotterdam. Verslaggever Jelle Gunneweg volgde de ontwikkelingen op de voet en ging bijvoorbeeld op zoek naar uithalers: personen die containers openbreken om er drugs uit te halen.

Verder was er de grote brand in het Plaswijckpark, ontplofte er een bom in een café in Rotterdam-Lombardije, was er een groot illegaal feest in het Hoge Bergse Bos en was het bedroevend stil in de discotheken.

Aflevering 2

De tweede aflevering van het jaaroverzicht gaat voor een groot deel over de Haringvlietbrug. Automobilisten, transportbedrijven, maar ook de provincie en de omliggende gemeenten werden eind juli compleet overvallen door het bericht dat de brug, die aan het einde van zijn levensduur is, met maatregelen moest worden ontlast. Dit leidde dagelijks tot het schrikbeeld van alle gebruikers: megafiles. Van lostrillende bouten tot aan jongeren voor wie de reis niet meer te doen is met het openbaar vervoer: verslaggever Sanne Waldekker volgde de ontwikkelingen nauwkeurig.

Daarnaast kreeg verslaggever Jacco van Giessen te maken met een laffe aanval. Bij het ondervragen van kerkgangers in Krimpen aan den IJssel over hun diensten in coronatijden werd hij van achter hard geschopt.

Verslaggever Tenny Tenzer maakte enkele verhalen over de Oost-Europese arbeidsmigranten. Een flink aantal van hen werd ook dit jaar zonder dak boven hun hoofd wakker. Zij sliepen bijvoorbeeld onder een brug in het Zuiderpark.

Aflevering 3

Het afgelopen jaar hadden veel mensen in regio Rijnmond last van de wooncrisis. Jonge starters, internationale studenten of huiseigenaren in de Tweebosbuurt. Verslaggever Esther Schalkwijk dook vol in deze crisis en blikt hier in de derde aflevering uitgebreid op terug.

Op sportgebied veranderde er veel bij de grootste club in onze regio. Het voorjaar van Feyenoord was grauw en grijs, maar sinds de komst van trainer Arne Slot veranderde alles in De Kuip. Of het nu in Rotterdam-Zuid of in Praag was: sportjournalisten Dennis van Eersel en Sinclair Bischop deden op radio, televisie, internet en sociale media uitgebreid verslag over al het reilen en zeilen van de volksclub.

Aflevering 4

Over Feyenoord gesproken: heel het jaar was er weer veel te doen rondom een eventueel nieuw stadion en het grote project Feyenoord City. In het najaar kwam het nieuws exclusief via Rijnmond naar buiten: het gigantische project gaat definitief niet door.

Verder is er in de avondaflevering van het jaaroverzicht uitgebreid aandacht voor de avondklokrellen en uiteraard het prachtig Songfestival in Ahoy.

Aflevering 5

Nog even en dan zit 2021 erop. In de laatste aflevering blikken verslaggevers en enkele mensen uit het Rijnmondgebied vooruit op 2022. Gaat er iets veranderen in de woningmarkt? Wat gebeurt er met de gemeenteraadsverkiezingen? En vooral: gaan we afscheid nemen van de coronacrisis?