Douane-agenten houden rekening met files aan de grens door Brexit 2.0

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kwamen er nieuwe regels voor import- en exportaangiftes, keuringen, documenten en certificaten. Aan de Nederlandse kant werden deze afspraken vanaf het begin strak georganiseerd en gehandhaafd. De speciaal aangelegde parkeerterreinen bij de ferryterminals in Rotterdam en Vlaardingen bleven daardoor leeg. Slechts een enkele vrachtwagen werd teruggestuurd om de douanepapieren alsnog op orde te brengen.

Aan Britse zijde verliep het anders. Het Verenigd Koninkrijk koos weliswaar voor een gefaseerde aanpak, waardoor de controles in het begin minder streng verliepen. Maar door een tekort aan douane-agenten en een gebrekkige automatisering stonden de parkeerterreinen bij Dover wel vol en kwamen de goederen later aan.

De boot niet op

Aan de minder strenge controles komt nu een einde, met alle gevolgen van dien. "Ik verwacht opstoppingen aan beide kanten," stelt Miguel Navarro, manager Customs, Control en Delivery bij Customs Support uit Rotterdam-Albrandswaard. "Vorig jaar konden bedrijven bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk direct doorrijden omdat de importeur de aangifte mocht uitstellen. Ze kregen zes maanden de tijd om de papieren alsnog in orde te maken. Vanaf 1 januari geldt dat niet meer. Dan moet je direct inklaren aan de grens. Als je je papieren niet op orde hebt, kom je aan de Europese kant de boot niet op."

Douane-agent Miguel Navarro van Customs Support | Foto: Rijnmond

Veel bedrijven hadden voor de start van de Brexit al voorraden in Europa aangelegd om problemen bij de grens te voorkomen. Inmiddels zijn de handelsstromen weer bijna op het oude niveau. En vanaf morgen moeten ook nog eens ook alle landbouwgoederen en levensmiddelen vooraf ingeklaard worden. De vraag is of de Britten daar nu wél klaar voor zijn.

Navarro heeft er een hard hoofd in, omdat er veel op de collega's afkomt en niet iedereen voldoende is voorbereid. "En daardoor zijn veel importeurs de pineut."

Extra personeel opgeleid

Zijn bedrijf heeft de zaken wel op orde, stelt de douane-agent van Customs Support. Het bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft extra personeel aangenomen én opgeleid in het Verenigd Koninkrijk en in de vestigingen in Europa. "Wij hebben meer te doen dan ooit. We hebben dit jaar zelfs de miljoenste aangifte gedaan via onze geautomatiseerde douane-software, en dat komt onder andere door de Brexit."

De medewerkers krijgen veel vragen van ondernemers over de nieuwe afspraken en regels. "Vaak lijkt het een simpele vraag, maar is een complex antwoord het resultaat. De klanten denken: we hebben de papieren, verkopen wat en dan is het klaar. Maar ze moeten de hele keten in kaart brengen, handelsnummers (EORI) aanvragen en vooraf alles bij de douane aanmelden. Mijn advies is: laat je goed informeren en kies een volwaardige douane-agent om je te helpen."