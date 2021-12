Inzamelingsactie namens supportersvereniging en Feyenoord voor familie van overleden Gyan

Gyan was al een lange tijd ziek en overleed deze week op 43-jarige leeftijd. Feyenoord ontdekte de verdediger uit Ghana in 1995 waarna hij tot 2007 Feyenoorder was. Het absolute hoogtepunt was de UEFA Cup-winst in 2002.

De inzamelingsactie voor de overleden publiekslieveling is via deze link te bereiken.