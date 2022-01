Update: Inzamelingsactie voor familie van overleden Gyan gaat richting 125.000 euro: 'Zelfs Ajacieden doneren'

"Stomverbaasd zijn we. Dat het zó hard zou gaan, had ik niet verwacht", reageert Lennard Montizaan die namens FSV De Feijenoorder verantwoordelijk is voor de marketing en communicatie. "Veel mensen doneren 15 tot 20 euro, maar sommigen ook honderden euro's. Ook supporters van bijvoorbeeld FC Groningen en zelfs van Ajax hebben bijdrages gedaan. Echt hartverwarmend."

Overal geliefd

Wat opvalt is dat de donaties uit heel Nederland komen, van Groningen tot aan Maastricht. Ook Ajacieden steunen de veel te vroeg overleden verdediger. Al is de automatische aanhef van Beste Feyenoorder niet direct aan hen besteed. 'Graag gedaan', schrijft Ajax-supporter Roy Verbeek, die in zijn reactie Feyenoorder heeft vervangen door Ajacied. 'Hopelijk komt het goed terecht.'

Na het weekend wordt meer bekend over de uitvaart van Gyan, die vorige week op 43-jarige leeftijd overleed.

De inzamelingsactie voor de overleden publiekslieveling is via deze link te bereiken.