Dit waren de meest inspirerende en ontroerende verhalen van 2021

1. Moeder over doodgestoken zoon Joshua (15): 'Ik weet dat hij daar mijn naam heeft geroepen, maar ik was er niet'

De laatste woorden die hij tegen me zei, waren: 'Mam, ik ga naar buiten, ik kom straks terug'. Maar hij is nooit teruggekomen", vertelt de moeder van de doodgestoken Joshua (15). De middag na het verschrikkelijke incident in de Rotterdamse wijk Beverwaard was het verdriet allesoverheersend. De moeder en broer van de tiener deden, met hun vingers verstrengeld in elkaar, hun verhaal. "Ik heb mijn zoon altijd gezegd dat ik er voor hem zou zijn en voor hem zou vechten. Maar nu juist op het moment dat ik voor hem moest vechten, stond ik er niet. Ik weet zeker dat hij mijn naam heeft geroepen toen hij daar, gewond, lag. Maar ik was er niet. Dat doet me pijn."

2. Stedin-monteur haalt als ware held man op de rug uit brandend huis

Bij een plotselinge woningbrand zou je altijd wel een attente Stedin-monteur in de buurt willen hebben om een reddingsactie uit te voeren. Donderdag gebeurde het in Rotterdam-Zuid. Een Stedin-monteur en held haalde een man uit een brandend huis.

| Foto:

3. Jeff (43) stond door corona op het randje van de dood, maar werd gered dankzij experimentele medicijnencocktail

Wanneer de 43-jarige Jefferson 'Jeff' van der Heijden uit Hellevoetsluis door een coronabesmetting in het ziekenhuis belandde, zag het er slecht voor hem uit. Hij had een dubbele longontsteking en kon niet meer praten. Nog erger: zijn lichaam maakte geen antistoffen aan, en dat is levensbedreigend. Toch wisten dokters het leven van Jeff te redden met een experimentele medicijnencocktail.

Jeff bedankte de medewerkers van het Erasmus MC voor de goede zorgen met 11 bakken schepijs | Foto: Rijnmond

4. Hoe een visitekaartje van een stoffenhandel symbool staat voor de vele weggevoerde joodse Rotterdammers

Het is een zonnige zomerdag in juli 2014. Een Rotterdamse bewoner van de Bergselaan 176A is bezig met de verbouwing van zijn huis. Tijdens het werk aan de vloer stuit hij op een oud uitziend visitekaartje op naam van Manufacturenhandel M. Spetter. Bij een volgende verhuizing, 5 jaar later, wanneer het kaartje weer opduikt uit een verhuisdoos, zoekt hij alsnog op hoe het onder de vloer terecht is gekomen. De kleine vondst leidt naar het verhaal van een Rotterdams joods gezin dat werd vermoord in 1943. Het is een herinnering aan de tijd dat alle joodse Rotterdammers in de Tweede Wereldoorlog moesten vrezen voor hun leven.

Links: visitekaartje Manufacturen Spetter en administratie Joodse Raad. Rechts: Joseph Spetter en zijn vrouw Jetje | Foto: Familie Spetter

5. Arnout en Rosan zeilden door corona noodgedwongen twee jaar met hun peuter over de wereld

Rosan Buning en Arnout Anneveld wilden een jaar over de wereld zeilen, samen met hun 2-jarige peuter Berend. Maar, toen brak corona uit. Na ruim twee jaar arriveerden de Rotterdammers begin oktober eindelijk in de haven van Oud-Beijerland.

| Foto:

6. Lily is veertien en gebruikt harddrugs: ze is niet de enige in Dordrecht

Verontrustende meldingen uit Dordrecht en omgeving. Een club van enkele, of misschien zelf tien, vijftien tieners uit Dordrecht is actief in de drugshandel en gebruikt soms zelf ook. Vader, inwoner en journalist Maurice Laparlière hoorde de geruchten en probeert te achterhalen wat er precies aan de hand was.

7. Leven zonder verwarming, douche en warm eten: 'Ik hield 70 euro per week over voor vier mensen'

Ze douchen bij anderen, koken nauwelijks nog warm eten, vullen een kruik met warm water en trekken een dikke trui aan in plaats van de kachel aan te zetten. Mensen met een laag inkomen zitten soms zo diep in de financiële problemen, dat ze nauwelijks nog energie gebruiken. Rijnmond sprak met drie Rotterdammers die door een combinatie van ziekte, depressie, schulden of arbeidsconflict langdurig leven zonder gas en elektriciteit.

8. Echtpaar neemt student Juan in huis die door woningcrisis in hostel sliep

In Rotterdam werd begin oktober gedemonstreerd tegen de woningcrisis. Eén van de grote problemen is het tekort aan studentenkamers. Alleen al bij Stadswonen staan er 4000 studenten op de wachtlijst. Student Juan zocht zijn heil noodgedwongen in een hostel. Hij liet op tv zijn kamer met stapelbedden zien, die hij deelde met toeristen. Dat vonden Rotterdammers Ton en Anja niet kunnen. Ze hebben hem na de uitzending in huis gehaald. "Een volwassen student zou zo niet hoeven te wonen."

Ton, Juan en Anja aan de keukentafel | Foto: Esther Schalkwijk

9. 'Ze wilde weg uit het leven van wreedheden daar': Na de zelfmoord van Nomie wil haar vader haar kritiek op de GGZ uitdragen

In haar wanhoop stuurde Nomie in april van dit jaar een email aan het Groen Links-Kamerlid Lisa Westerveld, waarin zij felle kritiek uit op de psychische hulp die zij ontvangt. Het blijkt haar afscheidsbrief te zijn. Twee dagen later pleegt het 19-jarige meisje zelfmoord. De mail is daarmee een uiterst pijnlijke aanklacht tegen de GGZ. Vader Rutger Jongejan is de klap van haar dood nog nauwelijks te boven, maar heeft ook een missie: “Het voelt voor mij als een plicht om een vervolg te geven aan de brief die ze heeft geschreven.”

Nomie Jongejan | Foto: Privéfoto

10. Natascha (47) nam voor ze stierf in het ziekenhuis afscheid van haar paard: dit is het verhaal achter het ontroerende filmpje

De kwetsbare vrouw in het ziekenhuisbed en het stoere zwarte Friese paard die zijn neus tegen haar gezicht drukt. Als kijker voel je de liefde. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht deelde op 22 december beelden van hoe de terminaal zieke Natascha afscheid nam van haar geliefde Lieuwe. Het filmpje maakte veel los.