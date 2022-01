Politie zet 20 rechercheurs op zaak doodgeschoten dakloze

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. De politie weet wie de neergeschoten man is. Maar van de daders ontbreekt elk spoor. Ook weet de politie niet waarom de man is neergeschoten. De politie meldt dat het slachtoffer in bezit was van een scooter maar geen vast woonadres had.

Aan de Langegeer, een straat niet ver bij de Westerbeekstraat vandaan, waar het dodelijke schot gelost werd, brandde een grijze Opel Corsa uit. De politie onderzoekt of de autobrand iets te maken heeft met de schietpartij.

Het slachtoffer werd neergeschoten op oudejaarsdag rond 19.20 uur en overleed ter plekke.

Meerdere hulpdiensten kwamen op de melding af. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Mensen die camerabeelden hebben van de omgeving wordt gevraagd om deze te delen met de politie.