Dit gebeurde tijdens Nieuwjaarsnacht: meerdere gewonden en veel branden

Schietincidenten

Vrijdagavond komt rond 19.20 uur een melding binnen van een schietpartij aan de Westerbeekstraat. Het slachtoffer, een 31-jarige man zonder woon- of verblijfplaats, overlijdt aan zijn verwondingen. De politie doet daar onderzoek naar. Later op de avond, vlak voor middernacht, gaat de politie af op een melding van een steekpartij in Schiedam. Eenmaal in het appartement aan de Jozef Oreliosingel blijkt het niet te gaan om een steekpartij, maar een 53-jarige Schiedammer die gewond is aan zijn arm. Hij is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Daar blijkt dat de man een kogel in zijn arm heeft. Hij verkeert buiten levensgevaar, maar het blijft onduidelijk hoe de man aan de schotwond komt.

Het slachtoffer overleed ter plekke | Foto: MediaTV

Letsel aan armen en benen

Aan de Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen ontstaat rond 23.45 uur wat onrust als de politie en brandweer afkomen op een melding van een brand. Bij aankomst lijkt de brand mee te vallen, maar een grote groep jongeren vlucht weg van de plek van het incident. De ME komt in de wijk om de groep in de gaten te houden. Later wordt duidelijk dat een man zijn voet en zijn hand heeft verloren op die plek. Ook aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs raakt een man zwaargewond. Het slachtoffer heeft letsel aan zijn voet en wordt meegenomen naar het ziekenhuis. Ooggetuigen melden dat iemand vuurwerk wilde afsteken, maar dat het vuurwerk terugrolde en bij de voet van de man ontplofte.

De Mobiele Eenheid is aanwezig aan de Dantestraat in Rotterdam om toezicht te houden | Foto: JBMedia

Brand

Aan de Kotterstraat in Rotterdam ontstaat rond 23.15 uur een autobrand nadat een stuk vuurwerk onder een auto wordt geschopt. De auto vat vlam, maar is snel weer geblust. Buurtbewoners helpen met blussen door emmers water aan te dragen. Een uur later ontstaat rond 00.15 uur brand bij de Stephanusschool aan de Asserweg in Rotterdam-Schiebroek. Ooggetuigen melden dat de brandweer zich kort moest terugtrekken omdat ze werden bekogeld met vuurwerk. De Mobiele Eenheid kwam ook hier om de rust te bewaren en de brandweer een veilige werkomgeving te geven. Rond 01.30 uur was de brand onder controle en vertrok de ME weer. Het is sindsdien rustig in de wijk.