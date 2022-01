Vijf keer oud en nieuw in het Rijnmondgebied: rustiger dan normaal, tóch nog vuurwerk en gezelligheid

In Rotterdam ging het een stuk minder hard dan we gewend zijn, maar dat betekende niet dat het stil was in de Maasstad. Verslaggever Jacco van Giessen maakte er een timelapse van.

Meerdere bezoekers op Noordereiland waren behoorlijk teleurgesteld toen bleek dat het optreden van Davina Michelle bij de Erasmusbrug van tevoren was opgenomen. "Ik voel me echt... shit!" Anderen maakten er het beste van en genoten van het vuurwerk dat te zien was. "Wat we gaan doen als corona weg is? Reizen!"

In Dirksland op Goeree-Overflakkee werd een vuurtje gemaakt, waar tientallen mensen omheen stonden. Ook werd er muziek gedraaid, gedanst en gedronken.

Tientallen mensen dansen bij het vuur | Foto: Rijnmond

Vanaf het DuPont in Dordrecht is het afgestoken vuurwerk goed te zien. De beelden zijn vanaf het dak van de fabriek gemaakt door Coen de Jong.

Dit gezin uit Rotterdam Kralingen maakte een selfie vlak voor het aftelmoment. Lavinia (7) begon net te gapen. Haar vader zei daarover: "De volgende keer toch maar een middagdutje doen."