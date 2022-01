'Slechts' twee patiënten in Oogziekenhuis Rotterdam: 'Teken dat het vuurwerkverbod gewerkt heeft'

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tijdens de Nieuwjaarsnacht twee patiënten binnengekomen. Een derde meldde zal zich later op de dag melden vanuit een andere ziekenhuis. Dat zijn er heel wat minder dan tijdens een 'reguliere' jaarwisseling, liet oogarts Tjeerd de Faber op Radio1 weten.

Volgens De Faber komt voornamelijk door het vuurwerkverbod van dit jaar. "We hebben slechts 2 patiënten gezien en dat is voor een jaarwisseling eigenlijk heel weinig. Normaal gesproken zouden we tien tot vijftien patiënten zien met oogletsel door voornamelijk door consumentenvuurwerk. Maar dit jaar was het gelukkig heel weinig en ook niet erg ernstig letsel", aldus De Faber.

Het ene slachtoffer raakte als omstander gewond door illegaal vuurwerk, de andere patiënt die zich meldde in het Oogziekenhuis kreeg per ongeluk F1-vuurwerk in zijn oog, Dat zijn bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten en fonteinen die gewoon verkocht en gebruikt mogen worden,

"Zelfs heel onschuldig vuurwerk kan oogletsel geven", aldus De Faber. Beide patiënten houden er waarschijnlijk geen blijvend letsel aan over.

Verbod consumentenvuurwerk

Ook in andere ziekenhuizen zou het rustig zijn geweest met meldingen over oogletsel. De exacte cijfers komen later. De Rotterdamse oogarts vindt het vreselijk dat er opnieuw hulpverleners van de brandweer en politie zijn bekogeld met vuurwerk. Maar er zijn hulpverleners in het oogziekenhuis behandeld.

Ondanks dat er tot nu toe weinig oogletsel door vuurwerk lijkt te zijn dit jaar pleit oogarts De Faber toch voor een totaal verbod. "Wat ogen betreft kan je maar beter geen vuurwerk gebruiken. Veilig vuurwerk bestaat niet. Ga vooral door met een verbod op consumenten vuurwerk".