Het weer van vandaag: zacht, zon en wolkenvelden

Nieuwjaarsdag verloopt droog met zon en wolkenvelden. Het is opnieuw bijzonder zacht met een middagtemperatuur van 14 graden. De zuidenwind waait matig en wordt aan zee vanmiddag vrij krachtig of krachtig.

Vanavond raakt het bewolkt met vooral in de nacht af en toe regen. Met een temperatuur die niet lager uitkomt dan 11 graden blijft het opvallend zacht. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig tot aan zee (vrij) krachtig.

Morgen valt er eerst nog verspreid wat regen. Verder verloopt de dag op de meeste plaatsen droog met soms wat zon. In de avond trekken buien over de regio. Het wordt maximaal 13 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard, windkracht 5 tot 7. In de middag neemt de wind af, in de avond neemt de wind opnieuw in kracht toe, langs de kust mogelijk tot stormachtig, windkracht 8.

Vooruitzicht

De komende dagen zien we een wisselvallig weertype waarbij er vooral op dinsdag flink wat regen wordt verwacht. Er is verder veel bewolking aanwezig met soms ook wat ruimte voor de zon. De middagtemperatuur daalt naar een normale 7 graden. Ook de nachten verlopen merkbaar kouder met

Tussen 1-10 januari: maximum 6,5 graden, minimum 1,6 graden. Neerslag 23,8 mm.