Kijk terug: oud en nieuw met Dave and Friends

In plaats van bij de pakken neer te zitten door de lockdown en het schrappen van alle culturele evenementen, nodigde Dave zijn vrienden uit in de grote studio van Rijnmond om terug te blikken op het afgelopen jaar. En natuurlijk om het nieuwe jaar in te luiden!

Dave ontving Master of Illusions Christian Farla, The Showgirls of Magic, variété artiest David Severins en de Rotterdamse band de Wannebiezz. In de uitzending passeerden anekdotes, herinneringen, goede voornemens en liveoptredens de revue. Ook zette Dave zijn vrienden voor het blok door ze onvoorbereid samen een uitdaging aan te laten gaan.