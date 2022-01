Scholen bezorgd over schoolsluiting: steeds lastiger om leerlingen te motiveren

Zestig middelbare scholen uit met name Amsterdam en Rotterdam hebben het kabinet een brandbrief gestuurd over de gedwongen schoolsluiting. "Wij maken ons heel erg zorgen als de schoolsluiting gehandhaafd blijft na de vakantie", zei Yolande de Beer, directeur van de Rotterdamse scholengroep L.M.C. in het NOS Radio 1 Journaal.

In de brief schrijven de scholen dat de voortdurende verandering "fnuikend is voor de ontwikkeling van jongeren en het onderwijs". Ze missen structuur in hun leven en de veilige plek die een school voor veel jongeren is, vinden de scholen. "We zien nu steeds vaker leerlingen die op welke manier dan ook de weg kwijt zijn."

Neerslachtig en apathisch

Volgens De Beer ondervinden scholen dagelijks de gevolgen van de sluiting. "Als je nu in de onderbouw zit, dan ben je eigenlijk de afgelopen twee jaar maar af en toe op school geweest. Dat zie je terug in dat ze eigenlijk niet zo goed gesocialiseerd zijn. Ze weten niet zo goed hoe je je gedraagt in een groep, zijn allemaal niet zo bekend met de school en er zijn vaker incidenten."

Bovenbouwleerlingen zijn volgens haar vaak neerslachtig en apathisch en vragen zich af of ze hun achterstand ooit nog kunnen inhalen. "Het vertrouwen is kwijt en daar worden ze moedeloos van. Dat zie je heel erg terug", aldus De Beer.

Paar dagen per week

Ook de leraren worden er volgens De Beer moedeloos van. "Het wordt steeds lastiger om leerlingen te motiveren om zich te blijven inzetten."

Ze pleit ervoor om alle kinderen in ieder geval een paar dagen per week naar school te laten gaan. "Al zijn ze maar een paar dagen op school. Doe dan met anderhalve meter afstand. Dat kunnen we allemaal regelen. De scholen zijn heel inventief."

Maandag maakt het kabinet bekend of de scholen na de langere kerstvakantie op 10 januari weer open kunnen of dat ze nog langer dicht moeten blijven.