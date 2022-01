Burgemeester Schiedam boos op relschoppers tijdens oud en nieuw: 'gedrag verwerpelijk en onacceptabel

Burgemeester Cor Lamers van Schiedam in boos op jongeren en volwassenen in zijn gemeente die vanaf de middag van oudejaarsdag verboden zwaar vuurwerk hebben afgestoken. Een bushokje ging aan diggelen en straatmeubilair gingen daardoor kapot.

Volgens de burgemeester verzamelden zich grote en kleine groepen Schiedammers op verschillende plaatsen zoals bedrijventerrein Kethelvaart, het geuzenplein en de Slimme Watering. "De hele middag hebben zij gezorgd voor ernstige overlast, onder andere door zwaar en verboden vuurwerk af te steken en uitdagend gedrag te vertonen."

Bewoners en winkeliers in Schiedam voelden zich volgens Lamers bedreigd door de rellende groepen. Deze vernielden bushokjes waarbij het glas aan gruzelementen ging. Ook straatmeubilair, kunstgrasveldjes en speeltoestellen raakten beschadigd. In de loop van de avond moest de brandweer uitrukken om containerbranden te blussen. Daarbij werden ze brandweerlieden belaagd met vuurwerk. De ME moest eraan te pas komen om de vandalen terug te dringen.

Straatfeest beëindigd

Later op de avond is een man neergeschoten in een appartement aan de Jozef Oreliosingel. op de Churchillweg reed een auto een boom en een hek omver. Halverwege de nacht moest de ME een man die de brandweer bedreigde met een breekijzer inrekenen. Bij een straatfeest op de Jannetje Verbakelstraat was een groep buren aan het feestvieren waarbij ze geen rekening hielden met de coronaregels. Ook waren ze vuurwerk aan het afsteken. De politie heeft het feest beëindigd.