Straatvegers maken Rotterdam op nieuwjaarsdag schoon met een glimlach

De dag begint voor het team van de straatvegers op nieuwjaarsdag om 9:00 uur. Dat betekent dus dat ze op deze dag, die veel Nederlanders een paar uurtjes later beginnen omdat het de avond daarvoor zo laat geworden was, vroeg uit de veren moeten. Tussen de rij Rotterdammers op zoek naar een ontbijtje voor een bakkerij op de Crooswijkseweg vegen de mannen van het team dat in Crooswijk aan de slag is bergjes vuil naar de zijkant van de stoep. Zodat kan een kleine veegwagen ze opzuigen.

Het is een licht voertuig, zegt Roy Belterman, teamleider bij de gemeente Rotterdam van de ploeg die op nieuwjaarsdag de stad weer helemaal spic en span maakt. "Daardoor kan het op het trottoir rijden. Dat scheelt onze vegers veel werk."

De straatvegers ruimen alles op wat feestvierende Rotterdammers tijdens de jaarwisseling op straat achtergelaten hebben. Eetafval, flessen, vuurwerkresten, papieren verpakkingen. Een van de mannen loopt rond met een prikker. Daarmee pakt hij groter afval op dat vervolgens in een vuilniszak gooit.

Op pad met de borstelwagen

Een duo van het team zit in een zwaardere veegwagen, de zogeheten Ravo, met twee ronde borstels aan weerszijden. Daarmee krijgt de straat een schrobbeurt. Hier en daar treffen de mannen een ontplofte afvalbak aan. Bewoners die er eentje zien, kunnen dat doorgeven via 14010, aldus een van de vegers. "Maar als er een gele sticker op zit betekent het dat wij dat al gezien hebben. Dan is melding niet nodig. We weten dat er een nieuwe afvalbak moet komen en zijn er mee bezig."

Hoewel het team vroeger op moest staan dan andere Rotterdammers doen de straatvegers hun werk met blijdschap, zo blijkt. "Ik ben blij dat ik dit werk heb", zegt een van de mannen van de veegploeg opgewekt. Hoe eindigt deze eerste dag van het nieuwe jaar van hard werken en puinruimen voor hen? "Met een glimlach!"