Speciale vaccinatiestraat voor agenten levert 1200 boosterprikken in vijf dagen tijd op

Bij de hoofdingang naar rechts, je melden, prik laten zetten, een paar minuutjes wachten en weer de dienstauto in, zo ging het er de afgelopen dagen aan toe bij het ziekenhuis in Rotterdam-Noord. "Na gesprekken met de GGD hebben we meteen de mouwen opgestroopt en op 28 december een locatie in het restaurant geopend. Het Erasmus MC leverde ondertussen de vaccins. De bereidheid onder het personeel om mee te helpen is groot, mensen gaven zelfs hun vrije dagen terug om te komen helpen", zegt vaccinatiecoördinator Barbara Vial. "Wij willen met deze boosterlocatie hulpverleners een steuntje in de rug bieden want ze zijn heel belangrijk in deze coronacrisis. Behalve op 1 januari konden hulpverleners hier de afgelopen dagen zonder afspraak terecht."

Als agent kom je met heel veel mensen in aanraking met een booster ben je beter beschermd Agent Nicolle

Agent Nicolle is ondertussen aan het wachten, ze heeft net de booster gehad en moet een kwartier blijven zitten zoals gebruikelijk is na het zetten van de prik. "Het is heel fijn dat dit kan want als agent kom je met heel veel mensen in aanraking. Je voelt je dan toch beter beschermd en je beschermt anderen er ook zo mee." Haar collega Jan-Willem neemt tegenover haar plaats. Ook hij heeft net de booster laten zetten. "Ik vind gewoon dat je als hulpverlener recht hebt om eerder een booster te krijgen. We staan dag in dag uit in de frontlinie en zien alle lagen van de bevolking. Ik voel me veel veiliger met een booster op zak.

We staan dag in dag uit in de frontlinie en zien alle lagen van de bevolking Agent Jan -Willem

"Vanaf maandag gaan onze prikkers helpen in Ahoy waar sinds eind december een enorme boosterlocatie is geopend. Zondag is echt de laatste dag waarop agenten en andere hulpverleners hier in het Franciscus terecht kunnen", zegt Vial. Vooraf was het overigens lastig om in te schatten hoeveel agenten en hulpverleners zouden aankloppen bij de boosterstraat. "Het Rotterdamse corps bestaat ongeveer uit 3000 agenten dus dat we nu 1200 mensen hebben geprikt is een mooi aantal."

Speciale vaccinatiestraat voor agenten levert 1200 boosterprikken op