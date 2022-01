Man vast voor dood Rotterdammer, meer aanhoudingen niet uitgesloten

De politie heeft iemand opgepakt die mogelijk betrokken is bij de dodelijke schietpartij vrijdagavond in de Westerbeekstraat in Rotterdam-Feijenoord. Toen kwam een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats uit Rotterdam om het leven. Wat de 20-jarige verdachte precies met de schietpartij op oudjaarsavond te maken heeft, kan de politie nog niet zeggen.

Het slachtoffer werd vrijdagavond om 19:20 uur midden op straat neergeschoten. Hij raakte zwaar gewond en overleed korte tijd later. Even verderop brandde een auto uit. Of de autobrand iets met de schietpartij te maken heeft, onderzoekt de politie nog. Er zijn 20 rechercheurs op de zaak gezet.

De politie gaat er vanuit dat de arrestatie van de 20-jarige man niet de laatste aanhouding in de zaak is. Naar de toedracht van de schietpartij is het nog gissen. De politie is op zoek naar mensen uit de omgeving die beelden hebben van deurbelcamera's of dashcams, waarop mogelijk iets is te zien van de schietpartij.