Compilatie FC Rijnmond: Feyenoord, Sparta en Excelsior verrassen

In de eerste uitzending van FC Rijnmond van het nieuwe jaar blikken we terug op de eerste seizoenshelft. Een halfjaar waarin de drie Rotterdamse profclubs allemaal verrasten: Feyenoord en Excelsior positief, Sparta negatief.

Een dag voor de eerste uitzending van FC Rijnmond op 23 juli had Feyenoord met 0-0 gelijkgespeeld bij FC Drita en waren er al mensen die dachten dat de Rotterdammers weer een slecht seizoen tegemoet zouden gaan. Robert Maaskant zag een andere intentie bij Feyenoord en riep vooral niet op om in paniek te raken.

Nadat er diverse spitsen weggedaan moesten worden (Jørgensen en Bozenik) en andere aanvallers in verband werden gebracht met Feyenoord (Giakoumakis en Pellè) werd de tendens over Feyenoord steeds positiever. Ook in FC Rijnmond. En op 8 november is Harry van der Laan de eerste analist in Nederland die gelooft in een landstitel voor Feyenoord.

Tekst gaat verder onder de video:

"Ik snap dat we de lat na vorig jaar zelf hoog hebben gelegd", zegt Sparta-trainer Henk Fraser als hij op 16 augustus aanschuift bij FC Rijnmond. Gaandeweg het seizoen komt die lat steeds lager te liggen. ESPN-commentator Vincent Schildkamp rept begin november nog over 'plek 12 tot 14'. "Er heerst altijd een bepaald fatalisme rond het Kasteel." Een maand later houden onder andere Robert Maaskant en Rob Jacobs hun hart vast voor Sparta. "Dit komt niet meer goed." Ook is er in de compilatie aandacht voor de onrust rondom de positie van technisch directeur Henk van Stee. 'Een vulkaan die op exploderen staat.'

Excelsior verbaast

Excelsior is de verrassing van de Keuken Kampioen Divisie. Mede dankzij topscorer Thijs Dallinga staan de Kralingers tweede. Niemand had dat verwacht. "Wij moeten concurreren met ploegen als NAC, Emmen, De Graafschap en Almere City, die allemaal een veel hoger budget hebben", stelt Marinus Dijkhuizen aan de tafel van FC Rijnmond. In dezelfde uitzending verwacht ook Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop niet veel van Excelsior. "Vorig seizoen mocht je nog wel verwachten dat ze de play-offs haalden. Met deze jonge uitgedunde selectie is het nog maar afwachten of Excelsior het linkerrijtje haalt."