Het weer van vandaag: stevige zuidwestenwind

Vandaag zijn er perioden met zon en blijft het droog. In de loop van de middag raakt het vanuit het zuiden bewolkt. De temperatuur komt voorlopig voor het laatst in de dubbele cijfers, het wordt vanmiddag 11 graden. Er staat een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind, kracht 5 tot 7. In de loop van de middag neemt de wind in kracht af.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en rustig in de regio. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur komt niet lager uit dan 7 of 8 graden. De wind waait zwak tot aan zee hooguit matig en komt uit het zuidwesten.

Morgen is het bewolkt met vanuit het noorden enkele buien. In de avond blijft het droog en klaart het op. In de ochtend komt de temperatuur nog uit op 8 graden, in de loop van de middag daalt de temperatuur naar uiteindelijk 5 of 6 graden. De zwakke zuidwestenwind ruimt in de middag naar het noordwesten en wordt matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3-5.

Vooruitzicht

De komende tijd is het wisselvallig met af en toe zon en enkele buien met kans op korrelhagel. Op donderdag zorgt een rug van hogedruk voor geregeld zon en droog weer. In de avond gaat het dan vanuit het westen regenen.