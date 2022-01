Sparta zit achter voormalig speler van PEC Zwolle en Heerenveen aan

Younes Namli in 2018 namens PEC Zwolle in duel met Calvin Verdonk van Feyenoord | Foto: VK Sportphoto

De 27-jarige Namli is geen onbekende in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder kwam in 2014 vanuit Denemarken bij SC Heerenveen terecht, waar hij in drie seizoenen niet wist door te breken. Sparta’s huidige technisch directeur Gerard Nijkamp haalde Namli naar PEC Zwolle waar hij twee seizoenen een vaste waarde was. Namli verdiende er in 2019 een transfer mee naar FK Krasnodar, de club waar ook oud-Feyenoorder Tony Vilhena speelt. In Rusland startte hij uitstekend met vijf basisplaatsen op rij, maar werd een rode kaart tegen Roebin Kazan hem fataal. Daarna wachtte hem enkel nog een paar invalbeurten en één plek in de basisopstelling.

FK Krasnodar verhuurde Namli in het voorjaar van 2020 voor twee jaar aan Colorado Rapids. In de MLS speelde hij in zijn eerste (door corona ontwrichte) seizoen bijna alles. Zijn tweede jaar werd ontsierd door een enkeloperatie, die hem lang aan de kant hield. Colorado lichtte daardoor de optie tot koop niet.

Sparta hoopt Namli voor minimaal zes maanden over te nemen van FK Krasnodar, waar zijn contract nog anderhalf jaar doorloopt. Eerder al legden de Rotterdammers spits Adrián Dalmau van FC Utrecht vast. Met de nieuwelingen hoopt Sparta weg te komen uit de degradatiezone. De Kasteelclub staat momenteel op de zestiende plaats en hervat het seizoen op 16 januari met een uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden.