Petitie bijna 200.000 keer ondertekend: sport moet weer open

Lekker met een groep sporten of op je vereniging een potje voetballen zit er door de coronamaatregelen helaas niet in. Maar dat moet anders vinden bijna 200.000 ondertekenaars van een landelijke petitie.

De petitie wil dat sport wordt gezien als een essentiële dienstverlening en dat ook de binnensportlocaties snel geopend worden. Er is al steun vanuit de Tweede Kamer, maar alleen het kabinet moet nog toezeggen.

Belangrijk

Iemand die de petitie heeft getekend is Irene Zwinkels van VANAV: “Wij zijn nu de dupe van de regels. Ik heb dertien buitengroepen, maar die trainen nu niet of online bij mij. Ik heb al telefoontjes gehad dat er mensen binnen vier weken kilo's zijn aangekomen en weer snel willen gaan trainen.”

Gezondheid

Het is niet alleen nodig voor de ondernemers, maar ook voor onszelf, legt Zwinkels uit. “Een goede conditie is goed voor je hart en bloedvaten. Daarnaast is buiten zijn goed voor de hersenen. Uiteindelijk is het dus ook goed voor je immuunsysteem.”

Uit onderzoek van NOC*NSF bleek een tijdje geleden dat 52 procent van de volwassenen minder is gaan sporten of helemaal gestopt is. Bij de jongeren lag het percentage nog hoger: 62 procent.

“Er moet echt iets gaan gebeuren”, zegt Irene. “Spieren gaan naar aandacht vragen als je er opeens mee stopt.”