Eerste lammetjes van het jaar nét voor het vuurwerk geboren: 'Ik verwacht er meer dan duizend'

Het zacht geblaat van de eerste negen lammetjes klinkt door de stal van stadsherder Martin Oosthoek in de Schieveense Polder net boven Rotterdam. De speciale serrestal is nog geen jaar oud en groter dan normaal. Daardoor krijgen de dieren extra veel natuurlijk licht, ruimte en frisse lucht. In de komende dagen moeten nog eens honderden lammetjes worden geboren bij de 850 drachtige schapen die Martin heeft staan.

"Wij proberen eigenlijk altijd met 1 januari de eerste nieuwe lammetjes te hebben", zegt Martin. "Dus ergens in augustus halen we de ram erbij, en dan kun je de lammetjes vijf maanden later verwachten. Het is nu nog even afwachten, maar volgende week gaan er zeker 700 schapen aflammeren. Dan kunnen we even knallen."

Voor nu is Martin blij met de goede gezondheid van de eerste lammetjes, die zijn geboren uit een kruising tussen Kempische heideschapen en Suffolkschapen, wat de gespikkelde vacht verklaard. "Meestal kan de natuur gewoon z'n gang gaan, maar het is wel belangrijk dat we erbij blijven en observeren. Stel je voor dat een lammetje in het vlies blijft hangen en daarin stikt."

Stadsherder Martin Oosthoek verwacht nog honderden lammetjes in de komende weken | Foto: Jacco van Giessen

(Nog) geen publiek

Martin runt ook een belevenisboerderij waar bezoekers (en dan vooral kinderen) naar de lammetjes kunnen komen kijken. Normaal gesproken is de geboorte van de lammetjes een groot spektakel voor het publiek, maar dat kan vanwege de coronamaatregelen niet. "Mensen konden zich opgeven om vervolgens met de huifkar vanaf de belevenisboerderij deze kant op te komen. Die huifkar staat nu een beetje werkeloos te zijn."

Martin is optimistisch dat hij snel weer zijn eerste bezoekers zal mogen ontvangen. 'Het is zó 14 januari en met de huidige cijfers moeten we wel open kunnen straks. Dat zou fantastisch zijn."

Normaal gesproken zijn de lammetjes een echte publiekstrekker | Foto: Jacco van Giessen

Vanaf april naar buiten

Naast de 850 schapen die Martin nu in de stal heeft staan 150 nog eens buiten te grazen. Zijn kuddes zijn in het voorjaar meestal grazend te vinden langs de A20 en de A16. "Vanaf half maart of begin april gaan we met kuddes van zo'n 250 schapen weer het onderhoud doen."

De lammetjes die nu geboren worden zullen nog iets langer moeten wachten tot ze van de buitenlucht kunnen proeven. Dat gebeurt namelijk pas als de temperaturen stijgen en er buiten weer volop gras staat. Martin verwacht dat zij vanaf half april naar buiten mogen. Tot die tijd bereidt hij zich enthousiast voor op de drukte die gaat komen. 'Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe jaar.'