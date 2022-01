Er is geen enkele reden om een nieuwjaarsduik dit jaar over te slaan

Opnieuw is er geen gezamenlijke nieuwjaarsduik dit jaar op de Merwelanden door de huidige lockdown. Toch is dat geen reden voor Marc Stuurman, één van de organisatoren, om de jaarlijkse opfrisbeurt over te slaan. Net als vorig jaar kun je namelijk gewoon ‘thuisduiken’ of je springt bijvoorbeeld in de Elzen in de Biesbosch. Ook ik als verslaggever ontkwam er donderdag niet aan en spoelde alvast alle nieuwsellende van 2021 van me af. En ik zeg het je: dit voelt als een soort reset, maar een paar minuten is genoeg. Het hoeft ook weer geen uur te duren.

“Heftig!”

Een shock gaat door mijn lijf als ik in het water beland. Even moet ik zoeken naar mijn ademhaling, maar als ik die eenmaal onder controle heb dan wen je vrij gauw aan het ijskoude water. Je gaat als het ware in de overlevingsmodus en na afloop krijg ik een warme gloed over me heen. Vantevoren vertelde Marc mij om te blijven ademhalen: “Je lijf gaat schrikken en je eerste reactie is een hap lucht nemen. Zorg dat je rustig in- en uitademt, dan moet het helemaal goedkomen.”

Volgens Marc is het enorm goed voor je lichaam en immuunsysteem om af en toe een duik te nemen in koud water. “Steeds meer onderzoeken bewijzen dat en Wim Hof is natuurlijk één van de grootste die verkondigd wat het voor je doet.”

‘Dordtse Iceman’

Je kan Marc misschien wel de ‘Dordtse Iceman’ noemen. Net als de enige echte Iceman Wim Hof is hij inmiddels wel gewend aan wat kou. Sinds zeven jaar zoekt hij daarin zijn eigen grenzen op. “Bij mij is het begonnen om mijn boosheid en frustraties kwijt te raken. Een soort reset.” Sindsdien duikt hij na elk rondje hardlopen het water in. Zelfs als er een dik pak sneeuw ligt, zoals eerder dit jaar al te zien was op zijn Instagram-kanaal.

Marc heeft nog geen officiële clinic of iets dergelijks gevolgd, maar volgens zijn ervaringen is ademhalen echt het belangrijkste als je het koude water in duikt: “Er zijn heel veel technieken, ook ademhalingstechnieken, die je er bij kunnen helpen. Ik merk wel als je je ademhaling onder controle houdt, dat het dan prima te doen is in het koude water.” En dat laatste kan ik alleen maar onderschrijven.

Bekijk hieronder de nieuwjaarsduik van RTV Dordrecht-verslaggever Alexander Eleveld: