Oud-wethouder Sleeking: “Alleen met Beter voor Dordt aan het roer blijven we koersvast”

In september nam hij na jaren afscheid als wethouder en partijleider van Beter voor Dordt. Piet Sleeking zei bij zijn laatste optreden in de raad dat hij de lokale partij niet helemaal los zou laten: hij bleef bestuurslid. Maar hij zou zich niet meer actief bemoeien met de partij. Nu duikt hij toch op in een campagnefilmpje.

Op social media is te zien hoe hij zijn oud-collega’s succes wenst en de burgers van Dordrecht oproept toch vooral weer te stemmen op Beter voor Dordt. De partij kende een roerig jaar. Niet alleen door het vertrek van Sleeking als wethouder, maar ook door het opstappen van zes van de zeven raadsleden. Oorzaak van de breuk was een ruzie rondom de opvolging van Sleeking.

“Voor Marieke van Eck, Herman van der Graaf, Loudy Nijhof, Aydin Gündogdu, Osman Soy en Robbert de Boer is helaas het moment aangebroken om niet langer onder de naam van Beter Voor Dordt te kunnen opereren”, lieten zij dit najaar via een statement weten. Ze zeiden zich niet langer te conformeren aan de gekozen lijn binnen de partij, waarbij zij zich gehinderd voelden in hun rol als volksvertegenwoordiger. “Zij voelen zich niet langer gesteund door het bestuur en een deel van de leden. De partij, waarvoor de vertrekkende fractieleden in het verleden bewust hebben gekozen, is wat hen betreft te ver van het originele gedachtegoed van Beter Voor Dordt af gaan staan. Het ontstane conflict over de opvolging van wethouder Sleeking was voor deze gemeenteraadsleden de spreekwoordelijke druppel.”

Beter voor Dordt heeft inmiddels een nieuwe kandidatenlijst bekend gemaakt, met David Schalken op nummer 1. Sleeking hoopt dat de partij door kan ‘regeren’ na de verkiezingen in maart. “Alleen met elkaar en met Beter voor Dordt aan het roer blijven we koersvast. En staan we in een onzekere wereld voor een stabiel bestuur van onze stad,” zegt hij in de video. Op 16 maart mogen de Dordtenaren naar de stembus. Inmiddels hebben veertien partijen zich aangemeld om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.