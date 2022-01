Overlast Dordts winkelcentrum Bieshof: bankjes ingeruild voor mobiele camera

Louwrens van Marion is voorzitter van de bewonerscommissie en heeft regelmatig de politie aan de lijn om overlast te melden. “Het begint al eind van de middag, dan scheuren ze met brommers door het centrum, gaan hangen bij de bankjes en maken lawaai door telefoons met speakers. Als je ze er op aanspreekt krijg je van alles naar je hoofd geslingerd,” vertelt de gefrustreerde bewoner. Volgens Van Marion wordt het probleem veroorzaakt, omdat er weinig te doen is voor de jongeren in de buurt.

Nadat er bij de snackbar op het winkelcentrum schade was ontstaan door vuurwerk, was ook de maat voor de eigenaar en voorzitter van de winkeliersvereniging Walter Weedavol. Samen met de bewonerscommissie heeft hij geklaagd bij gemeente en de politie. Daarop werd besloten de bankjes tijdelijk weg te halen en voor bepaalde tijd een camera te plaatsen om zo 24 uur per dag toezicht te kunnen houden. Sindsdien is de overlast verleden tijd.

De maatregelen zijn alleen tijdelijk, tot grote spijt van Van Marion. “Nu de bankjes weg zijn en er een camera is, is het gewoon stil in de avond. Hoewel, de jongeren zijn nu verplaatst naar de kerk (achter het winkelcentrum). Ik ben bang dat de overlast weer terug keert als de camera op 17 januari weggaat.”

De gemeente erkent de overlast: “We bekijken nog of de bankjes weg blijven of dat ze later terug worden geplaatst,” zegt woordvoerder Mark Benjamin. Wat Weeda betreft is het verdwijnen van de bankjes een ‘structurele oplossing en geen tijdelijke.”