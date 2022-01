Trainen in tenten tijdens lockdown: 'We proberen er het beste van te maken'

Trainen in lockdown | Foto: RTV Dordrecht

Buiten sporten is wel toegestaan, met maximaal twee personen exclusief trainer. Met guur weer is trainen in de buitenlucht niet altijd een pretje. Door buiten een tent op te zetten, zorgen Personal Training Dordrecht en Progress Sport & Health ervoor dat hun klanten niet hoeven te verregenen.

Beide sportscholen treffen geen halve maatregelen. Op hun terrein staan geen eenvoudige tentjes, maar exemplaren van een flink formaat. Bovendien zijn ze aan alle kanten dicht - met optie om te ventileren - en ligt er een vloer in om fijn op te kunnen trainen. "Hiernaast proberen we zoveel mogelijk mensen ook thuis aan het werk te zetten, door online groepslessen aan te bieden. We zien dat dat goed loopt", zegt Max Derks van Progress Sport & Health.

'Voorbereid op het slechtste'

De sportscholen huren de tenten met het oog op verlenging van de huidige maatregelen, al hopen ze op versoepelingen na 14 januari. "Zo niet, dan zijn we in ieder geval voorbereid op het slechtste", aldus Cas Schouwenaar van Personal Training Dordrecht. Hij blijft positief. "Het is elke keer weer een uitdaging om er wat moois van te maken, maar tot dusver wil het goed lukken."

De mannen noemen het 'dubbel' dat het mensen zo lastig wordt gemaakt om te sporten, terwijl fit zijn juist bij kan dragen aan de weerbaarheid tegen het coronavirus. "Ik vind het een lastige", geeft Derks aan. Schouwenaar: "Het wordt nu bijna onmogelijk gemaakt. We proberen er een beetje tussen te laveren en er het beste van te maken."