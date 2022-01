Henk Fraser verwacht veel van Dalmau: 'Echt een aanwinst voor ons'

Vlak voor de kerstdagen tekende Adrian Dalmau een contract voor anderhalf jaar op Het Kasteel. De 27-jarige Spanjaard komt over van FC Utrecht en werd persoonlijk overtuigd door Henk Fraser, die al gecharmeerd van hem was in zijn periode bij Heracles. "De momenten waarop hij speelde bij FC Utrecht heeft hij het daar ook goed gedaan. Als je dan kijkt naar het niveau van onze club en waar wij staan is het wel een aanwinst", legt Fraser uit.

Omdat de vier andere aanvallers in de selectie van Sparta nauwelijks scoorden, werd er gezocht naar een afmaker. Fraser denkt dat Dalmau prima samen kan spelen met Lennart Thy. "Maar ook met de andere aanvallers. Ik vind hem (Dalmau, red.) vrij compleet. In en rond de zestien kan hij bijvoorbeeld ook als aanspeelpunt dienen."

Interesse in Namli

Fraser benadrukt dat Sparta nog zoekt naar spelers die Dalmau kunnen bedienen. Een van de spelers die dat zou kunnen doen is Younes Namli. Zowel Fraser als technisch directeur Gerard Nijkamp bevestigt de interesse in de voormalige middenvelder van PEC Zwolle en SC Heerenveen, maar er zijn meerdere spelers in wie Sparta is geïnteresseerd.

Dante Rigo trainde tot voor kort mee met Sparta, maar de Belgische middenvelder van PSV is met Beerschot mee op trainingsstage naar Spanje. Sparta vertrekt dinsdag naar Mierlo. Waarschijnlijk wordt er zaterdag een oefenwedstrijd gespeeld.