Telefoongesprek met Fraser maakte Dalmau spits van Sparta: 'Vertrouwen vanaf het eerste moment'

Drie seizoenen geleden kende Dalmau een succesvolle periode in de eredivisie. Zo maakte hij bij Heracles Almelo negentien doelpunten in één seizoen, waarmee hij een transfer naar FC Utrecht verdiende. In 38 wedstrijden voor Utrecht scoorde Dalmau acht doelpunten, maar dit seizoen was hij vooral bankzitter. "Mijn laatste periode in Utrecht was niet goed", vertelt de spits zelf. "Ik wil weer spelen en genieten, mezelf laten zien."

Vlak voor de winterstop was Dalmau met verschillende clubs in gesprek. "Maar bij Sparta werd ik gebeld door trainer Henk Fraser. Het gesprek met hem was zo goed dat ik voor Sparta koos. Hij sprak veel vertrouwen in me uit." De Spaanse aanvaller tekende uiteindelijk een contract tot het einde van dit seizoen met een eenzijdige optie voor nog één jaar op Het Kasteel.

Dalmau woont nu nog in Utrecht, komt met de trein naar Rotterdam en is fit om Sparta 'veel werk' te leveren. "En natuurlijk doelpunten, mijn beste kwaliteit. Met alle spelers hier moeten we de situatie verbeteren en ervoor zorgen dat we hoger komen te staan dan nu."

Bekijk hieronder het hele interview met Sparta-spits Adrián Dalmau.